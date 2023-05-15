Уже 105: как живет одна из старейших библиотек Ижевска

Несмотря на почтенный возраст, это одна из самых современных библиотек города Фото: Ульяна Колмогорова

15 мая 1918 года в Ижевске впервые открыла свои двери Национальная библиотека Удмуртии. Правда, в те годы она не имела этого статуса и просто была первой городской библиотекой. Многие жители Ижевска посещали ее с юных лет, брали книги для учебы и работы или просто по интересам. «Комсомолка» расскажет о прошлом и настоящем одной из старейших библиотек города.

Долгое время она находилась на улице Горького, 78 и делила помещение с Союзом писателей Удмуртии. Здесь у библиотеки был отдельный парадный вход, гардероб, комнаты для канцелярии, читальный зал и помещения книгохранилища, в фонде которого находилось 8 тысяч книг. Сейчас в этом здании находится Национальный театр Удмуртии.

В новое помещение на улице Советской библиотека переехала в начале 1958 года. Его построили в монументальном стиле. Архитекторы вдохновлялись дворцами Версаля. Поэтому украсили здание колоннами, лепниной и массивным барельефом с гербом Удмуртской АССР. К слову сказать, примерно в это же время в СССР были построены еще три библиотеки по этому проекту: в Ставрополье, в республике Коми и в Орловской области.

Но небольшой сквер создали только в Удмуртии. К лету 1958 года в нем был установлен памятник Ленину. Именно с его появлением жители города стали ласково называть библиотеку «Ленинкой». А статус Национальной библиотека получила только к 1989 году.

До 2012 года библиотека работала в своем здании. За это время в нем ни разу не было ремонта, и оно успело серьезно обветшать. Косметические ремонты уже не помогали, нужна была полная реконструкция. Нацбиблиотеку закрыли на ремонт, который затянулся почти на целых 10 лет.

Ее двери открылись вновь в 2021 году. Она стала более современной – с читальными залами и зонами отдыха. Появилось место для проведения лекций, концертов и мастер-классов, а главное, было построено современное книгохранилище, где находится более 1 миллиона книг. История Национальной библиотеки – в нашем видео.

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