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Общество15 мая 2023 12:40

Уже 105: как живет одна из старейших библиотек Ижевска

Национальной библиотеке Удмуртии исполнилось 105 лет
Дана Солнцева
Несмотря на почтенный возраст, это одна из самых современных библиотек города

Несмотря на почтенный возраст, это одна из самых современных библиотек города

Фото: Ульяна Колмогорова

15 мая 1918 года в Ижевске впервые открыла свои двери Национальная библиотека Удмуртии. Правда, в те годы она не имела этого статуса и просто была первой городской библиотекой. Многие жители Ижевска посещали ее с юных лет, брали книги для учебы и работы или просто по интересам. «Комсомолка» расскажет о прошлом и настоящем одной из старейших библиотек города.

Долгое время она находилась на улице Горького, 78 и делила помещение с Союзом писателей Удмуртии. Здесь у библиотеки был отдельный парадный вход, гардероб, комнаты для канцелярии, читальный зал и помещения книгохранилища, в фонде которого находилось 8 тысяч книг. Сейчас в этом здании находится Национальный театр Удмуртии.

В новое помещение на улице Советской библиотека переехала в начале 1958 года. Его построили в монументальном стиле. Архитекторы вдохновлялись дворцами Версаля. Поэтому украсили здание колоннами, лепниной и массивным барельефом с гербом Удмуртской АССР. К слову сказать, примерно в это же время в СССР были построены еще три библиотеки по этому проекту: в Ставрополье, в республике Коми и в Орловской области.

Но небольшой сквер создали только в Удмуртии. К лету 1958 года в нем был установлен памятник Ленину. Именно с его появлением жители города стали ласково называть библиотеку «Ленинкой». А статус Национальной библиотека получила только к 1989 году.

До 2012 года библиотека работала в своем здании. За это время в нем ни разу не было ремонта, и оно успело серьезно обветшать. Косметические ремонты уже не помогали, нужна была полная реконструкция. Нацбиблиотеку закрыли на ремонт, который затянулся почти на целых 10 лет.

Ее двери открылись вновь в 2021 году. Она стала более современной – с читальными залами и зонами отдыха. Появилось место для проведения лекций, концертов и мастер-классов, а главное, было построено современное книгохранилище, где находится более 1 миллиона книг. История Национальной библиотеки – в нашем видео.

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