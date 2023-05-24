Новые вопросы о старом недуге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже во многих регионах России зафиксированы вспышки такого опасного заболевания, как корь. Удмуртия держалась довольно долго, но 22 мая в республике зафиксирован первый случай заражения. Теперь в регионе применяются экстренные меры, чтобы не дать болезни распространиться.

Заболевшая женщина находится в больнице, контактных лиц обследуют, кроме того, проводится подчищающая вакцинация – недавно в Удмуртию поступила крупная партия вакцины. Тем временем жители задаются множеством вопросов, касающихся заражения, протекания инфекции и защиты от нее. На самые частые мы постарались ответить вместе с врачом-инфекционистом Республиканской клинической инфекционной больницы Натальей Ижболдиной.

Где можно заразиться корью?

Вынуждены разочаровать: предугадать, где произойдет заражение, невозможно.

«Корью можно заразиться везде, потому что она считается самой контагиозной, самой летучей инфекцией. Подхватить ее можно в транспорте, в магазине, даже в собственном подъезде. При этом не обязательно напрямую контактировать с больным, достаточно, что он прошел где-то до вас», – говорит эксперт.

Угрожает инфекция тем, у кого нет антител к этому заболеванию либо их осталось очень мало.

У кого есть иммунитет?

Иммунитет вырабатывается на всю жизнь у тех, кто переболел корью. Также довольно стойкий иммунитет дает двукратная вакцинация – ее проводят в детстве, в возрасте одного года и шести лет. Если по каким-то причинам вас привили только один раз, то сейчас самое время сделать повторную прививку. Ее делают бесплатно даже взрослым. Сейчас многим предлагают пройти вакцинацию по месту работы. Чтобы уточнить информацию, можно позвонить в свою поликлинику или в центр вакцинопрофилактики Удмуртии по телефону 8(3412)57-07-60.

Самая эффективная мера защиты от кори – своевременная вакцинация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нужно ли делать прививку от кори, если в детстве уже два раза привился?

Чаще всего, нет. Обычно сформированного иммунитета в этом случае хватает. Напомним, вакцина не защищает от заражения, однако, даже заразившись, привитый человек переболеет в очень легкой форме. Бывает так, что после некоторых перенесенных инфекций иммунная защита от кори слабеет, но это частные случаи. Если у вас есть сомнения, всегда можно проконсультироваться со своим врачом. Также можно сдать анализ на антитела класса G к кори и определить, достаточно ли их.

Что делать, если я не помню, вакцинировался ли я?

Если нигде не сохранилось данных о том, привиты ли вы, или не помните, прививались ли во второй раз, также можно сдать анализ на антитела. Но даже если у вас была пройдена полная вакцинация, от ревакцинации хуже не будет. Если ситуация непонятная, а риск высок, например, вы контактировали с больным корью, лучше перестраховаться и привиться снова.

Можно ли вакцинироваться против кори беременным?

Сейчас в Удмуртии прививают живой коревой вакциной, беременным она противопоказана, поэтому придется соблюдать осторожность и не пренебрегать маской в общественных местах. Но если вы дважды вакцинированы в детстве, можно не переживать.

Что будет, если я контактировал с больным корью или есть подозрения?

Если зафиксирован случай заболевания корью, врачи обязаны выявить весь круг контактных лиц и наблюдать за ними в течение 21 дня. Если вы оказались в числе контактных лиц, не вакцинированы или вакцинированы однократно и не болели корью, то вам предложат сделать прививку. Те, кто работают с большим количеством людей, например, кондуктором или учителем, скорее всего придется побыть в изоляции.

При подозрении на корь нужно незамедлительно обратиться к врачу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как понять, что я заболел корью?

По словам Натальи Ижболдиной, корь сложно спутать с чем-либо еще. Обычно от момента заражения до первых проявлений болезни проходит от 7 до 17 дней. Инкубационный период может быть длиннее у вакцинированных людей, а также у тех, кто недавно получал иммуноглобулины или прошел через переливание крови от донора с хорошим иммунитетом против кори.

Далее симптомы идут по нарастающей:

- в течение первых 3 дней отмечаются лихорадка (температура может быть довольно высокой), заложенность носа и кашель. К этим симптомам присоединяется конъюнктивит и повышенная светочувствительность. Лицо становится отечным, а на слизистой оболочке щек и десен появляются белые мелкие пятнышки, похожие на манку;

- 4-5 день болезни – это период высыпаний. Сначала они появляются на лице и за ушами, на 2 день коревая сыпь распространяется на туловище, на 3 день ею покрываются руки и ноги. Затем пятна сливаются друг с другом.

«Красное отечное лицо, слезящиеся глаза, сильный сухой кашель – вот яркий и запоминающийся портрет больного корью. Но так протекает типичная форма, однако бывает и атипичная, когда симптомы выражены слабо. Поэтому в условиях эпидемического неблагополучия при любом недомогании и повышении температуры следует обращаться к врачу. Лучше вызывать его на дом, особенно если есть подозрения, что был контакт с заболевшим корью», – объясняет Наталья Ижболдина.

С 7 дня болезни начинается период пигментации – на месте высыпаний появляются пигментные пятнышки, кожа шелушится, идет процесс выздоровления.

Сколько времени заразен заболевший корью?

Человек, подхвативший корь, заразен с последних дней инкубационного периода, который, как мы уже упоминали, может быть довольно длительным. Все это время человек не знает, что болеет. С 5 дня высыпаний вирус перестает вырабатываться. Пациент перестает быть заразным, хотя его состояние еще может быть довольно тяжелым.

Чем так опасна корь?

Корь опасна не сама по себе, она опасна своими осложнениями. В большинстве случаев к ней присоединяется бактериальная пневмония. Также часты гаймориты, синуситы и прочие бактериальные поражения.

Кроме того, бывают осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, а самое страшное – это коревые энцефалиты, то есть поражение центральной нервной системы. В результате перенесенной кори человек может оказаться полностью обездвиженным.

При кори обязательно госпитализируют?

При легком протекании заболевания лечиться можно и дома, главное – не нарушать режим самоизоляции. Кроме того, в контакте с пациентом не должны быть те, кто по долгу службы общается с большим количеством людей.

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