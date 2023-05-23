За 72 часа проверят всех, кто контактировал с заболевшей корью жительницей Удмуртии

В Удмуртии организован комплекс противоэпидемических мероприятий Фото: Архив КП

Инфекция кори в Удмуртии оказалась завозной. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Напомним, 22 мая в Ижевске зарегистрировали первый за 4 года случай заболевания корью. Инфецированная 49-летняя женщина заразилась в Екатеринбурге, куда ездила в начале мая.

«Сейчас мы видим типичную клиническую картину заболевания, которое протекает в среднетяжелой форме. Общая обстановка по кори в Удмуртии находится под контролем, в очагах проводятся все необходимые профилактические мероприятия», – рассказала заместитель главного врача РКИБ Светлана Андреева.

Врачи отмечают, что заболевшая была сразу же госпитализирована в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. В течение 72 часов специалисты выявят все контактные лица по местам жительства и работы заболевшей.

Напомним, в начале мая медучреждения республики перевели в режим повышенной готовности на случай эпидемии кори. Также в регион поступили две партии вакцины от кори для взрослых.

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