Новая партия вакцины от кори поступила в Удмуртию

В Удмуртии запланирована подчищающая иммунизация населения от кори Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2023 году медики Удмуртии планируют привить от кори более 16 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В республику поступила новая партия вакцины от кори для взрослых – около 14 тысяч доз. Напомним, 17 мая в Удмуртию доставили 4 тысячи доз вакцины.

«Всего в Удмуртии в рамках подчищающей иммунизации запланировано привить более 8,5 тысяч населения, в том числе 732 ребенка, которые не были привиты ранее, 4900 взрослых, относящихся к категориям групп риска, и около 3 тысяч трудовых мигрантов – они прививаются централизованно при получении разрешения на работу», – рассказала главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

Также запланирована плановая вакцинация жителей, у которых нет подтверждающих наличие прививки документов. Таким образом будут привиты более 16 тысяч человек.

Напомним, медучреждения Удмуртии перевели в режим повышенной готовности на случай эпидемии кори. Это связано со вспышками заболевания в начале 2023 года во многих регионах России. Ранее «Комсомолка» связалась с Минздравом Удмуртии и выяснила, регистрируются ли в республике случаи заболевания корью.

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