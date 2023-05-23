Впервые с 2019 года в Ижевске выявили случай заражения кори

В доме и на месте работы заболевшей проведены противоэпидемические мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 мая в Ижевске зарегистрировали первый случай заболевания кори. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Заболевшую госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. В доме и на месте работы заболевшей проведены противоэпидемические мероприятия. Проводится эпидемиологическое расследование. Отметим, что ранее в Минздраве региона «Комсомолке» сообщили, что последний случай заражения корью в республике был зарегистрирован в 2019 году.

Напомним, медучреждения Удмуртии находятся в режиме повышенной готовности на случай эпидемии кори. Это связано со вспышками заболевания в начале 2023 года во многих регионах России.

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