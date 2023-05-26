Погода на выходные: в Ижевске будет по-прежнему жарко и, судя по всему, без дождей

Прогноз погоды в Ижевске на выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С пятницей вас, дорогие ижевчане! Построили планы на выходные? А сейчас давайте заглянем в прогнозы синоптиков, чтобы в случае необходимости своевременно скорректировать свои замыслы. По традиции заглянем на два ресурса, которые на этой неделе практически едины в своих прогнозах.

Гидрометцентр России и сервис Яндекс.Погода обещают Ижевску жаркие выходные. В субботу, 27 мая, пасмурно. Гидрометцентр сообщает, что вероятность того, что в столице Удмуртии пройдет небольшой дождь, составляет 86%. Температура воздуха днем +28°С, ветер южный 5-6 м/с. Ночью все так же пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха +16°С, ветер южный 2-3 м/с.

По данным Яндекс.Погоды, дождя в первый выходной день не будет. Температура воздуха днем будет +26°С, ветер южный 3-4 м/с. Ночью около +20°С, ветер юго-западный 2-3 м/с. УФ-индекс – 2, низкий.

В воскресенье, 28 мая, в Ижевске пасмурно, без осадков. По прогнозам Гидрометцентра, воздух прогреется до 31°С, ветер южный 5-6 м/с. Ночью переменная облачность, +17°С, ветер южный 5-6 м/с.

Яндекс Погода прогнозирует днем +29°С, ветер южный 5-6 м/с. Ночью облачно с прояснениями, +23°С, ветер южный 3-4 м/с. УФ-индекс – 5, средний.

Гидрометцентр Удмуртии добавляет, что в выходные на территории республики сохранится аномально жаркая погода и высокая пожароопасность в лесах. Напомним, что температурный фон уходящей недели близок к июльскому.

Отправляясь в поездки и на длительные прогулки, не забывайте о правилах поведения в жару, чтобы ваши выходные прошли позитивно и без происшествий.

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