Олег Бекмеметьев покидает пост главы Ижевска по собственному желанию Фото: Амир Закиров

Сегодня, 26 мая, Олег Бекмеметьев заявил об уходе с должности главы Ижевска.

«Заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы я направил в городскую думу Ижевска. Надеюсь, депутаты поддержат моё решение», – сообщил Бекмеметьев.

Градоначальник выразил благодарность главе Удмуртии Александру Бречалову и жителям города. Напомним, Олег Бекмеметьев был избран на пост главы Ижевска 18 октября 2018 года. Тогда за него проголосовали 37 из 38 депутатов.

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