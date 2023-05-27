Тестируем еду: какие продукты можно брать с собой в поезд, а от каких лучше отказаться

Из-за некоторых продуктов поездка может вовсе оборваться. Фото: kronidov.ru.jpg

В путешествие на поезде мы всегда отправляемся с заготовленной впрок едой. А вы точно знаете, какие продукты можно везти с собой несколько суток, а от каких придется отказаться, чтобы не отравиться через пару часов пути? Давайте проверим!

Не брать совсем

Вареные яйца все-таки лучше не брать Фото: Архив КП

Продуктов, которые брать с собой нельзя, достаточно много. Здесь и всеми любимая курица гриль, и вареные яйца. Чтобы не испортить свой отпуск ну или просто поездку в другой город, лучше оставить дома следующее:

Молочные продукты. Молоко, йогурт, кефир, сыр и т. д испортятся в первые часы поездки. Все-таки холодильников в вагонах поездов еще нет.

Мясо. Курицу гриль тоже лучше оставить дома. Во-первых, ее запах будет заполнять не только ваше купе, но и все остальные в вагоне. А во-вторых, у мяса короткий срок годности, так что не стоит рисковать и проверять свой желудок на прочность.

Рыба. Еще один претендент на вылет из сумки. Как и мясо, она не только сильно пахнет, но ее еще и неудобно есть. Поэтому не усложняйте себе жизнь и оставьте рыбку в магазине.

Вареная колбаса тоже долго не продержится, но если вы все-таки решили завернуть с собой несколько бутербродов, то их необходимо съесть в первую очередь в течение двух-трех часов.

О тортах и пирожных вообще забудьте. Не потому, что они вредят фигуре, а из-за того, что они быстро портятся.

Не берите с собой овощи и фрукты, которые легко мнутся, например, помидоры, персики, виноград и т. д. Если они раздавятся под вашими вещами, то стирка всего содержимого вам точно обеспечена.

Сметану, майонез, а также салаты, которые заправлены ими, оставьте дома. В дороге вам точно не захочется ни испорченной селедки под шубой, ни прокисшего оливье.

Об алкоголе можно смело забыть – его употребление в поезде строго запрещено. И даже не думайте проносить его с собой в вагон. Зоркий контролер точно поймет, есть ли у вас с собой запрещенка.

Газировку и сладкие напитки лучше не брать. Они не утоляют жажду, а, наоборот, вызывают ее.

Какие продукты брать с собой можно

Замените сладости на фрукты Фото: Архив КП

Овощи и фрукты – идеальный вариант для перекусов. Но нужно смотреть, насколько легко они мнутся, а также нет ли на них повреждений. Отлично подойдут для перекуса болгарский перец, огурцы, морковь, яблоки, твердые груши, мандарины и другие цитрусовые. Только не забудьте помыть их перед употреблением. К списку можно добавить вареный или запеченный без масла картофель в мундире.

Если вареную колбасу брать не стоит, то сырокопченую уже можно. Ее как раз и берут для путешествий из-за того, что она дольше хранится. Но дольше суток ее тоже возить нельзя.

Жареные пирожки лучше заменить на печеные. Но если уж решились, то обращайте внимание на начинку – мясные лучше есть в первую очередь, так как без холодильника они продержатся всего сутки, чуть подольше – с картошкой, трое суток выдерживают пирожки и булочки с повидлом или сухофруктами. Но помните, что мучные изделия лучше не хранить в полиэтиленовом пакете, иначе они покроются плесенью.

В дорогу также можно взять карамельки, пряники, вафли, печенье и злаковые батончики – эти сладости не растают от температуры. О шоколаде можно на время забыть – в жару начинает плавиться, так что есть риск заляпать все вокруг.

Орехи и сухофрукты лучше всего подойдут, если хочется чего-нибудь пожевать. К тому же они намного полезнее сладостей и занимают совсем немного места.

Каши быстрого приготовления – идеальный вариант для завтрака. Времени на приготовление нужно мало – подошел в начало вагона, налил в миску кипятка, подождал пару минут, и можно есть. Тем более, сейчас есть огромное количество сухих каш: с кусочками ягод, фруктов, даже с шоколадной крошкой и многими другими добавками. В общем, быстро и вкусно.

Хлебцы. Они, как и сушеные фрукты, в вашей сумке не займут много места и подойдут в качестве небольшого перекуса. И бутерброд можно с ними сделать, и просто так похрустеть. Ну и, конечно, они отлично подойдут к любимой всеми поездной еде – лапше быстрого приготовления.

Лапшичный обзор

Все оценки – наше субъективное мнение. Фото: dzen.ru Фото: Архив КП

Часто, когда только заходишь в вагон поезда, уже с порога можно почувствовать запах, который невозможно выбросить из памяти, – аромат только что заваренной лапши. На магазинных полках их огромное количество: от самых дешевых до имитации пасты болоньезе или карбонары.

Мы решили провести дегустацию лапши, она же БП-шка, и сделать небольшой рейтинг по критериям:

– стоимость;

– вес упаковки;

– наполнение;

– наличие сухих ингредиентов;

– аромат;

– вкус лапши и бульона;

– наличие вилки.

На пробу взяли привычную лапшу со вкусом курицы от «Роллтон», «Доширак», Big Bon и «Моя цена». Мы брали в двух вариантах: лапша в контейнере, чтобы есть в поезде было удобно, и обычную в пакетиках. ВНИМАНИЕ: оценки в рейтинге – это чисто наше субъективное мнение.

Попробуем вермишель и лапшу в пакетиках.

«Моя цена»

Это самая дешевая вермишель из нашей подборки. Стоит она всего 11,99 рублей за 60 г. В упаковке сама лапша и пакетик с суповой основой, никаких добавок и вилки нет. По запаху тоже ничего особенного, а бульон по вкусу слишком соленый. Курицей в нем и не пахнет, но перекусить один раз вполне можно. Наша оценка – 3 из 10.

«Доширак»

Эта лапша стоит в два раза дороже, но все равно бюджетно – 21,99 рублей весом уже 70 г. В упаковке – все по стандарту: лапша и суповая основа, но здесь еще добавляются сухие ингредиенты – зелень, морковка, лук и гранулированное соевое мясо. Вилки тоже нет, поэтому если будете брать вермишель в таком варианте, не забудьте взять столовый прибор с собой. Что касается запаха и вкуса, то тут уже все в разы насыщеннее – чувствуется куриная приправа, бульон в меру соленый, да и лапша немного плотнее. В целом, хороший вариант для обеда в поезде. Наша оценка – 7 из 10.

«Роллтон»

Этот брат-близнец «дошика» вам точно знаком. Цена за 60 г вермишели дороже на 1 рубль – 22,99, хотя наполнение упаковки идентично с предыдущим. Та же лапша, те же приправы и добавки, но зато вермишель «Роллтона» менее плотная, и кажется, что разварилась, хотя запаривали четко по инструкции – 3 минуты. Вкус бульона тоже ничем не отличается. Наша оценка – 5 из 10.

Big Bon

Стоимость этого участника – 34,99 рублей за 75 г, но здесь не только лапша с приправой. В упаковке ко всем сухим ингредиентам добавили соус «Сальса». Если в других БП-шках лапша была квадратной, то у «Биг Бона» она круглая, так что удобно расположится в вашей тарелке. По вкусу – очень даже ничего, бульон в меру соленый, даже чувствуется слабый вкус курицы. Лапша плотная, не разваривается. На наш взгляд, блюдо можно есть как вместе с бульоном, так и просто заварить лапшу, слить воду и добавить в вермишель соус. Наша оценка 9 из 10.

А сейчас перейдем к продукции в лотках. Интересно, тот же самый вкус или все-таки они отличаются?

«Роллтон»

Этот участник рейтинга стоит 44,99 рублей за 90 г. Под крышкой находится лапша, сухие ингредиенты (приправа и овощи), а также вилка! Так что в поезде вам просто нужно будет подойти в начало вагона, налить кипяток в лоток и аккуратно дойти до своего места. Лапша, как ни странно, одна и та же, так что ощущение разваренности присутствует. Бульон насыщенный, как и указано на упаковке, – вкус курицы. Так что за вилочку накинем один балл – 6 из 10.

«Доширак» в лотке

Ну, и самая дорогая лапша в списке. За те же 90 г придется заплатить 69,98 рублей. По наполнению все стандартно: суповая основа, сухие овощи, вилка. Аромат не спутать даже с предыдущим «Роллтоном» – яркий, насыщенный. То же самое с бульоном – в меру соленый, плотная вермишель, много овощей, и есть маленькая крабовая завитушка. 9,5 из 10.

Но можно же просто заказать свежую еду!

Можно устроить ужин, как в ресторане Фото: Архив КП

Чтобы не есть одни БП-шки, в РЖД существует сервис доставки еды из кафе и ресторанов прямо к вагону поезда.

Сделать заказ можно при оформлении билета. В мобильном приложении нужно будет ввести данные билета, зайти в раздел «Дополнительные услуги». После этого:

нажмите на «Доставку еды к поезду»;

выберите нужные станции по маршруту поезда, ресторан и то, что хотите заказать;

укажите свои контактные данные и комментарии к заказу (например, сколько столовых приборов вам необходимо).

При получении заказа нужно будет предоставить паспорт.

Доброй дороги и увлекательных путешествий!

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