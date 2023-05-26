Главные новости об опасной инфекции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале мая на территории Удмуртии обнаружили два очага высокопатогенного гриппа птиц H5N1. В связи с этим ввели режим повышенной готовности и объявили изъятие домашней птицы. «Комсомолка» выяснила, как ситуация изменилась за последнюю неделю.

Очаги птичьего гриппа в Удмуртии

Как сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Удмуртии, за последнюю неделю новых очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 не выявлено. По состоянию на четверг 25 мая в республике остается 4 очага:

- в городе Глазове и Глазовском районе;

- в городе Ижевске;

- в поселке Кез;

- в селе Большой Селег (Красногорский район).

Сколько птиц погибло

В Глазове и Глазовском районе с момента обнаружения очага нашли порядка 600 павших диких птиц. В Ижевске погибли более 100 пернатых, в том числе синантропные виды – то есть живущие рядом с человеком. В поселке Кез обнаружили 18 павших чаек и еще несколько павших чаек – в селе Большой Селег.

Сколько домашней птицы изъяли

По состоянию на 25 мая в Удмуртии изъято 25 897 голов домашней птицы, обходы проведены в 1 302 личных подсобных хозяйствах. При этом лабораторные исследования не выявили инфекцию у изъятой птицы.

В соответствии с поступающими заявлениями от граждан Главное управление ветеринарии Удмуртии составляет реестр получателей выплат за изъятых птиц и продукцию птицеводства и рассчитывает размер ущерба. Выплату компенсации собственникам обещают произвести не позднее трех месяцев после того, как они подали заявления.

Что еще делают для предотвращения распространения птичьего гриппа

В настоящее время ветеринары продолжают проводить ежедневные рейды по обследованию водоемов Удмуртии. Если обнаруживается больная или мертвая птица, материал обязательно направляется на анализ в лабораторию.

Кроме того, чаек и крачек как основных переносчиков опасного заболевания внесли в перечень охотничьих ресурсов, чтобы контролировать их численность.

Кстати!

Если вы увидели погибшую или больную птицу, сообщить об этом можно по телефону горячей линии Главного управления ветеринарии Удмуртии 8-800-222-17-16.

Напомним, произошедшая вспышка высокопатогенного птичьего гриппа – первая в Удмуртии. Мы уже рассказывали, к чему она может привести. А также чем это заболевание опасно для людей.

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