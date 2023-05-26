Было, есть и не случилось: главные заявления Олега Бекмеметьева и их итоги

Пост градоначальника Олег Бекмеметьев занимал 4,5 года Фото: Ильяс Бекмансуров

26 мая 2023 года Олег Бекмеметьев, занимавший пост главы Ижевска 4,5 года, заявил о прекращении своих полномочий по собственному желанию. Объяснил он это переходом на новое место работы.

Напомним, избирался он дважды. В первый раз Олега Бекмеметьева назначили на пост главы Ижевска в октябре 2018 года. Он сменил Юрия Тюрина, который покинул должность в мае того же года. В ноябре 2020 года Олега Бекмеметьева переизбрали на второй срок.

«Комсомолка» вспоминает главные заявления бывшего мэра столицы Удмуртии, сделанные за это время, и их итоги.

Создание и ремонт общественных пространств

Благоустройство Центральной площади. Фото: Амир Закиров

За время работы Олега Бекмеметьева в Ижевске обновилось немало общественных пространств, а также появились новые. Особенно активно работы велись в 2020 году, когда была сдана первая очередь Центральной площади и сквер Драгунова. В 2022 году планировалось благоустроить эспланаду, набережную, «Березовую рощу», парк «Тишино» и другие объекты. Однако здесь удалось реализовать не все. Так, благоустройство парка «Тишино» завершится только летом 2023 года, «Березовой рощи» – лишь к концу октября, а ремонт набережной еще не начался. Вместе с тем эспланаду в 2022-м все-таки отремонтировали.

«Большой ремонт»

Ремонт школ в Ижевске. Фото: Сергей Грачев

При Олеге Бекмеметьеве стартовал городской проект «Большой ремонт», в рамках которого было запланировано обновление более 100 образовательных и социальных учреждений. Он начался в 2019 году с ремонта кровель и замены оконных блоков в школах и детских садах. Работы велись на средства, вырученные от продажи имущества «Ижевских электрических сетей». Без недочетов не обошлось – были и отставания по срокам, и гарантийные работы. Тем не менее, к 2021 году у 81 объекта заменили кровли и в 64 зданиях установили новые оконные блоки. Далее ремонт продолжился, но уже не такими быстрыми темпами.

Кроме того, с 2019 года начались капитальные ремонты медучреждений, но финансирование было по большей части республиканским.

Ремонт подземных переходов

В 2023 году стартовал ремонт перехода в УдГУ. Фото: Мария Бакланова

В октябре 2019 года, подводя итоги первого года своей работы, Олег Бекмеметьев рассказал о планах отремонтировать все подземные переходы города – возле УдГУ, у магазина «Электротехника в быту» и возле администрации Индустриального района – за 2020 год. К сожалению, реализация этой программы сильно задержалась, лишь весной 2023 года начался ремонт университетского перехода, остальные пока остаются в плачевном состоянии, в них только убрали торговые точки.

Остановки и общественной транспорт

Установка умной остановки на Центральной площади. Фото: Алена Селезнева

В ноябре 2020 года, после переизбрания на пост главы Ижевска, Олег Бекмеметьев пообещал, что в столице Удмуртии улучшится транспортная инфраструктура. Так, в Ижевск должны были поставить 16 новых низкопольных трамваев, а также 19 троллейбусов и 100 автобусов. Кроме того, до 2005 года планировалось обновить 444 остановочных комплекса.

Ранее, в 2019 году, в Ижевске появились 7 «умных» остановок, которые, впрочем, не слишком пришлись по душе жителям города из-за размеров и своей явной дороговизны. Некоторые из них потом пришлось наращивать, потому что ожидающие транспорт люди не вмещались под крышу.

Новое освещение

Летом 2020 года в Ижевске установили порядка 50 новых фонарей. Фото: Амир Закиров

Также в 2020 году Олег Бекмеметьев анонсировал появление в городе более 5 тысяч новых светоточек и замену ламп на энергосберегающие в 21 тысяче старых фонарей. Эта работа выполнялась. Так, летом 2020 года в Ижевске установили порядка 50 новых фонарей в отдаленных микрорайонах и возле соцобъектов, в следующие годы установка продолжалась, но старых ламп до сих пор еще немало.

Улучшение качества тротуаров и очистка ливневок

Также на 5 лет была рассчитана программа по благоустройству тротуаров. С 2018 года в столице Удмуртии обустроили велосипедные дорожки общей протяженностью 7 километров. В дальнейшем Олег Бекмеметьев реализовал программу «Пешком по Ижевску», в рамках которой вместе с депутатами и общественниками выходил в проблемные точки города, чтобы решать проблемы благоустройства.

Кроме того, в 2020 году часто поднималась проблема ливневок, которые не справлялись с объемом талых вод и последствиями дождей. До реконструкции самой системы так и не дошло, но очистка производилась.

Приюты и собачьи площадки

Пять мест для выгула собак появилось в Ижевске. Фото: архив редакции

Открыть в Ижевске муниципальный приют для животных Олег Бекмеметьев обещал еще в 2022 году. К сожалению, к лету 2023-го не появилось даже стройплощадки. Кроме того, в городе должен был появиться десяток площадок для выгула собак, на данный момент их всего пять, и две готовятся к открытию.

Платные парковки

Платные парковки в Ижевске. Фото: Мария Бакланова

Довольно долго в Ижевске обсуждалось создание единого парковочного пространства, включающего платные парковки. Изначально Олег Бекмеметьев сообщил, что оно появится к концу 2021 года. Платные парковки заработали с 1 февраля 2023 года.

Борьба со снегопадами

Уборка снега в Ижевске ночью. Фото: Сергей Грачев

На время работы Олега Бекмеметьева выпали довольно снежные зимы, и несколько раз мэр самолично выходил на борьбу с последствиями снегопадов вместе с коммунальщиками и волонтерами. Кроме того, при Олеге Бекмеметьеве город начал переходить от использования песчано-соляной смеси к современным реагентам.

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