Троицкая суббота-2023 в Ижевске: традиции праздника и расписание богослужений

В каких храмах Ижевска пройдут богослужения 3-4 июня
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
3 июня пройдет Троицкая родительская суббота. В этот день многие жители Ижевска отправляются в храмы и на кладбище, чтобы почтить память своих родных. «Комсомолка» рассказывает, как в этом году будут проходить богослужения в храмах и на каких автобусных маршрутах можно будет добраться до кладбищ.
Троицкая родительская суббота – это день поминовения, причем не только предков, но и в принципе всех усопших. Потому ее, кроме родительской, называют вселенской. Она проходит на 49-й день после Пасхи. За ней следует День Святой Троицы, который празднуется в воскресенье на 50-й день, а после начинается Апостольский или Петров пост.
В этот день принято посещать храмы и могилы, наводить на них порядок и возлагать цветы. Вечером очень важно помянуть ушедших в узком семейном кругу. На столе обязательно должна быть поминальная кутья, которую должны отведать все присутствующие.
При этом в этот день не положено много горевать и лить слезы. Нельзя ссориться и выяснять отношения, особенно за общим столом. В Родительскую субботу нельзя пить алкоголь.
И самое главное, в этот день не стоит устраивать застолья в честь рождения или свадьбы. Раньше считалось, что предки могут прогневаться и наслать беды и неудачи.
Подробное расписание церовных служб в Ижевске
Фото: Мария Бакланова
Адрес: ул. Удмуртская, 220
3 июня
08:00 – Исповедь. Часы. Литургия. Панихида. Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»
16:00 – Исповедь. Всенощное бдение
4 июня
Богослужение возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.
08:00 – Исповедь. Часы. Литургия. Великая вечерня. Освящение воды
16:00 – Малое повечерие. Утреня славословная
Адрес: ул. Ленина, 142
3 июня
08:00 – Заупокойная божественная литургия. Панихида
12:00 – Крещение
17:00 – Всенощное бдение с литией. Исповедь
4 июня
08:00 – Божественная литургия. Вечерня, чтение коленопреклонных молитв
17:00 – Вечерня. Славословная утреня. Исповедь
Адрес: ул. Максима Горького, 66
3 июня
07:30 – Исповедь. 3-й, 6-й часы. Литургия. Панихида
16:00 – Всенощное бдение
4 июня
06:30 – Исповедь. Литургия. Молебен
08:30 – Исповедь. Часы. Литургия. Вечерня
16:00 – Утреня с акафистом живому животворящему духу
Адрес: ул. К. Маркса, 222
3 июня
08:00 – Заупокойная литургия. Панихида
16:00 – Всенощное бдение
4 июня
7:30 – Исповедь
08:00 – Божественная литургия. Вечерня с чтением коленопреклонных молитв
16:00 – Утреня, славословие
Адрес: Славянское шоссе, 0/13
3 июня
08:00 – Божественная литургия. Панихида
17:00 – Всенощное бдение
4 июня
08:00 – Исповедь
09:00 – Божественная Литургия. Молебен
По данным ИПОПАТ, 3 июня в Ижевске запустят дополнительные маршруты до Хохряковского и Южного кладбища
Автобус № 320к «Ул. 9 Января – Хохряки» – с 8:00 до 14:00 с интервалом около 20 минут.
Последний рейс от ост. «Ул. 9 Января» в 13:40, от Хохряков – в 14:06.
Автобус № 320 «Ул. 9 Января – Ягул» – с 6:30 до 20:00 с интервалом от 20 до 30 минут.
Автобус № 41к «Центр – Южное кладбище» – с 7:30 до 14:00 с интервалом около 30 минут.
Последний рейс от Южного кладбища отправится в 14:31.
Автобус № 317к «Южная автостанция – Южное кладбище» – с 7:30 до 14:30 с интервалом около 10 минут.
Последний рейс с Южной автостанции будет в 14:10, а от Южного кладбища – в 14:30.
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