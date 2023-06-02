Троицкая суббота-2023 в Ижевске: традиции праздника и расписание богослужений

В каких храмах Ижевска пройдут богослужения 3-4 июня Фото: Сергей ГРАЧЕВ

3 июня пройдет Троицкая родительская суббота. В этот день многие жители Ижевска отправляются в храмы и на кладбище, чтобы почтить память своих родных. «Комсомолка» рассказывает, как в этом году будут проходить богослужения в храмах и на каких автобусных маршрутах можно будет добраться до кладбищ.

Традиции Троицкой родительской субботы

Троицкая родительская суббота – это день поминовения, причем не только предков, но и в принципе всех усопших. Потому ее, кроме родительской, называют вселенской. Она проходит на 49-й день после Пасхи. За ней следует День Святой Троицы, который празднуется в воскресенье на 50-й день, а после начинается Апостольский или Петров пост.

В этот день принято посещать храмы и могилы, наводить на них порядок и возлагать цветы. Вечером очень важно помянуть ушедших в узком семейном кругу. На столе обязательно должна быть поминальная кутья, которую должны отведать все присутствующие.

При этом в этот день не положено много горевать и лить слезы. Нельзя ссориться и выяснять отношения, особенно за общим столом. В Родительскую субботу нельзя пить алкоголь.

И самое главное, в этот день не стоит устраивать застолья в честь рождения или свадьбы. Раньше считалось, что предки могут прогневаться и наслать беды и неудачи.

Где пройдут ритуальные богослужения?

Подробное расписание церовных служб в Ижевске Фото: Мария Бакланова

СОБОР СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Адрес: ул. Удмуртская, 220

3 июня

08:00 – Исповедь. Часы. Литургия. Панихида. Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»

16:00 – Исповедь. Всенощное бдение

4 июня

Богослужение возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

08:00 – Исповедь. Часы. Литургия. Великая вечерня. Освящение воды

16:00 – Малое повечерие. Утреня славословная

ХРАМ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Адрес: ул. Ленина, 142

3 июня

08:00 – Заупокойная божественная литургия. Панихида

12:00 – Крещение

17:00 – Всенощное бдение с литией. Исповедь

4 июня

08:00 – Божественная литургия. Вечерня, чтение коленопреклонных молитв

17:00 – Вечерня. Славословная утреня. Исповедь

СОБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Адрес: ул. Максима Горького, 66

3 июня

07:30 – Исповедь. 3-й, 6-й часы. Литургия. Панихида

16:00 – Всенощное бдение

4 июня

06:30 – Исповедь. Литургия. Молебен

08:30 – Исповедь. Часы. Литургия. Вечерня

16:00 – Утреня с акафистом живому животворящему духу

СВЯТО-МИХАЙЛОВСКИЙ СОБОР

Адрес: ул. К. Маркса, 222

3 июня

08:00 – Заупокойная литургия. Панихида

16:00 – Всенощное бдение

4 июня

7:30 – Исповедь

08:00 – Божественная литургия. Вечерня с чтением коленопреклонных молитв

16:00 – Утреня, славословие

ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

Адрес: Славянское шоссе, 0/13

3 июня

08:00 – Божественная литургия. Панихида

17:00 – Всенощное бдение

4 июня

08:00 – Исповедь

09:00 – Божественная Литургия. Молебен

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ ДО КЛАДБИЩ В ТРОИЦКУЮ СУББОТУ

По данным ИПОПАТ, 3 июня в Ижевске запустят дополнительные маршруты до Хохряковского и Южного кладбища

Хохряковское кладбище

Автобус № 320к «Ул. 9 Января – Хохряки» – с 8:00 до 14:00 с интервалом около 20 минут.

Последний рейс от ост. «Ул. 9 Января» в 13:40, от Хохряков – в 14:06.

Автобус № 320 «Ул. 9 Января – Ягул» – с 6:30 до 20:00 с интервалом от 20 до 30 минут.

Южное кладбище

Автобус № 41к «Центр – Южное кладбище» – с 7:30 до 14:00 с интервалом около 30 минут.

Последний рейс от Южного кладбища отправится в 14:31.

Автобус № 317к «Южная автостанция – Южное кладбище» – с 7:30 до 14:30 с интервалом около 10 минут.

Последний рейс с Южной автостанции будет в 14:10, а от Южного кладбища – в 14:30.

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