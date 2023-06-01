При томографии в головном мозге жителя Удмуртии обнаружилась пуля

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Более 30 лет провел 52-летний житель Удмуртии с застрявшей головном мозге пулей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Инородное тело удалось обнаружить врачам РКБ №1 перед проведением операции по исправлению носовой перегородки. Обязательными пунктами перед вмешательством хирургов являются СКТ головы и околоносовых пазух. При обследовании снимков и была обнаружена пуля. И вот, что интересно – мужчина даже не знал о ее существовании! Снаряд застрял в центральной части мозга, в средней черепной ямке, и никак не мешал пациенту вести обычный образ жизни.

«Можно было бы попробовать извлечь инородное тело, но так как пациента оно не беспокоит, нейрохирурги приняли решение трепанацию не проводить и разрешили проведение операции по исправлению носовой перегородки. Мы успешно восстановили мужчине носовое дыхание, а это очень важно для полноценной жизни, даже с пулей в голове!» – поделилась заведующая ЛОР отделением РКБ №1, главный оториноларинголог Минздрава Удмуртии Сусанна Арутюнян.

Сейчас мужчина уже выписался из больницы. На прощание медики порекомендовали ему регулярно наблюдаться у специалистов.

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