Возможной причиной отключения электричества в Ленинском районе Ижевске стала птица

Аварию устранили за полчаса
Фото: Диля Ахмадишина
Предварительной причиной аварии на подстанции «Машзавод» стало попадание птицы в оборудование энергообъекта. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго».
Напомним, 2 июня ряд домов в Ленинском районе Ижевска остались без электричества. Причиной стала авария на энергосети.
«На данный момент все потребители Ленинского района Ижевска обеспечены электроэнергией. В течение получаса сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Удмуртэнерго» восстановили электроснабжение», – сообщили в пресс-службе организации.
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