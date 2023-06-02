Возможной причиной отключения электричества в Ленинском районе Ижевске стала птица

Аварию устранили за полчаса Фото: Диля Ахмадишина

Предварительной причиной аварии на подстанции «Машзавод» стало попадание птицы в оборудование энергообъекта. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго».

Напомним, 2 июня ряд домов в Ленинском районе Ижевска остались без электричества. Причиной стала авария на энергосети.

«На данный момент все потребители Ленинского района Ижевска обеспечены электроэнергией. В течение получаса сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Удмуртэнерго» восстановили электроснабжение», – сообщили в пресс-службе организации.

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