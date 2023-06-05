Уже не могла передвигаться: как проходили поиски пропавшей в Ижевске пенсионерки

Поисковики искали женщину и в лесу, и в городе. Фото: @pso_izhevsk

Пропавшую в Ижевске Валентину Мустафину 1940 года рождения начали искать еще до официального объявления о пропаже. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18».

3 июня в 02:29 поисковикам позвонил мужчина и сообщил о бабушке, которая сидела на бордюре на улице. Время позднее, а пожилая женщина не выглядела бездомной – это и вызвало у звонящего подозрения. Он остановился рядом с пенсионеркой и спросил, что случилось и не нужна ли ей помощь.

«Старушка ответила, что ее сейчас заберет дочка, Марина, что я не похож на Марину, значит ей ничего от меня не надо. После этого встала и пошла в сторону Магистральной улицы. По ее разговору мне показалось, что она страдает потерей памяти», – отметил мужчина.

Поисковики сразу же выехали на место, но к тому моменту бабушка уже ушла. На тот момент заявлений о пропаже пенсионерок в полицию не поступало, но тем не менее спасатели продолжали искать.

«Женщину необходимо было найти, потому что зачастую родственники хватаются не сразу, и на таких старичков необходимо реагировать незамедлительно», – отметили поисковики.

Официальное заявление о пропаже поступило 3 июня в 7:00. К тому моменту спасатели уже расширили свои поиски – искали и в городе, и в лесу, но это не давало никаких результатов. Как отмечают волонтеры ДПСО Ижевска, первая свидетельская информация поступила утром 4 июня. Благодаря ей в 16:00 пенсионерку все-таки обнаружили.

«Женщина обезвожена, уставшая, голодная, практически трое суток находилась в разных районах города и природной среде. Добровольцы напоили и накормили бабушку и вызвали скорую. Бабушка уже не могла передвигаться», – вспоминают добровольцы.

Сейчас пропавшая пенсионерка находится дома в кругу семьи, ее здоровью ничего не угрожает.

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