Продают ли в Ижевске сидр: обошли несколько торговых точек и нашли напиток

Фото: МВД России по Удмуртии

В Ижевске проходит изъятие опасного напитка их торгового оборота. Причем некоторые ответственные предприниматели сами убрали всю продукцию и даже отправили на экспертизу.

«У меня сестра работает в «Питьсбурге», так она сказала, что они все убрали с продажи и отправили на экспертизу. Причем весь сидр, всех производителей», – рассказала ижевчанка Елена.

Отсутствие сидра в этой торговой сети подтвердили и наши журналисты. Они же выяснили, что самарский сидр в других разливных все же продают. В одной точке продавец сообщила, что распоряжений от руководства не поступало, поэтому они спокойно предлагают его горожанам.

«Правда, сегодня впервые за весь день не продано ни грамма сидра. Обычно он очень популярен, а сегодня тишина. Даже не смотрят в сторону яблочного напитка», – посетовала девушка.

В следующем магазине с разливным продавцы сообщили, что сидр у них исключительно самарский, но им точно невозможно отравиться.

«Вообще-то весь сидр из Самары идет. Вообще там два завода, и вся отравленная продукция идет с одного, а мы закупаем на втором. Берите, не отравитесь!» – заверили нашего журналиста.

Четвертая точка тоже спокойно продавала различной самарский сидр, но продавцы сообщили, что ждут распоряжение руководства. Пока запрета на продажу не поступало.

Что известно о производителе?

В сети появилась информация, что компания, которая разливала токсичный «Мистер Сидр», имела просроченную декларацию о чистоте своего оборудования, а ее владелец уже получал предупреждение за торговлю алкоголем без лицензии. 32-летний предприниматель в настоящее время задержан и уже дает показания.

Кстати, в прошлом году его уже оштрафовали на 10 тысяч рублей за продажу алкогольной продукции без сертификатов соответствия, накладных и справок к товарно-транспортным накладным. Тогда обошлось без жертв.

Пострадавшие из-за сидра

В настоящее время количество отравившихся достигло 50 человек, 18 человек скончались. 32 человека находятся в больницах (среди них несовершеннолетние и беременная женщина) – двое в Удмуртии, трое – в Самаре, остальные – из Ульяновской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), по факту отравления двух местных жителей суррогатным алкоголем», – сообщили в СУ СК России по Удмуртии.

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