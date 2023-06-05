«Мистер сидр» в Удмуртии. Делимся подробностями произошедшего. Фото: МВД по Удмуртии

Сегодня, 5 июня, от опасного сидра из Самарской области в Удмуртии пострадали два человека. Оба пациента – 20-летний юноша и 34-летняя женщина – находятся в критическом состоянии. Врачи ГКБ №6 делают все возможное для спасения их жизни.

Первой в медучреждение попала женщина, а через некоторое время спустя в палате токсикологического отделения оказался и молодой человек. По версии следствия, оба пострадавших накануне покупали один и тот же напиток – «Мистер Сидр».

Сколько изъяли сидра «Мистер сидр» в Удмуртии

Правоохранительные органы республики немедленно отреагировали на произошедшее – прокуратура организовала проверку, а полицейские отправились в рейд по торговым точкам Ижевска. В результате из магазинов города было изъято более 100 литров смертоносной «разливухи». Мероприятия по поиску и изъятию алкогольного напитка продолжаются.

Изъято более 100 литров опасного сидра. Фото: МВД по Удмуртии

Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев призвал запретить продажу опасного напитка на территории региона. Следственное управления СК России по республике возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). В рамках расследования принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего – назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.

С каждым часом пострадавших от суррогатного алкоголя все больше. На данный момент известно о 39 отравившихся и 18 погибших в Ижевске, Ульяновске и Самаре. Медучреждения по всему Приволжью находятся в режиме дополнительного коечного фонда. Жителей призывают ни в коем случае не покупать опасную продукцию и сообщать о ее продаже в полицию. Последствия распития такого сидра действительно пугают – медики сообщают о первичной слепоте, а затем мучительной смерти.

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