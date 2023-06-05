Полицейские Удмуртии изъяли более 100 литров суррогатного сидра, убившего 18 человек

Фото: МВД по Удмуртии

Сотрудники УМВД по Удмуртской республике продолжают проверять торговые точки на предмет «Мистера сидра» - суррогатного алкоголя, который убил 18 человек в трех регионах России. Более 100 литров сидра найдено и изъято в магазинах республики, сообщили в региональном УМВД.

- Во все территориальные органы внутренних дел региона направлена информация на предмет проверки торговых точек, занимающихся реализацией аналогичной продукции. Мероприятия продолжаются.

В полиции не назвали магазины, в которых продавали смертельно опасный алкоголь. При этом в регионе из-за «Мистера сидра» уже пострадали два человека: 20-летний парень и 34-летняя женщина. Первой в больницу поступила, согласно информации регионального минздрава, жительница Ижевска, а затем – юноша. «Разливуху» из Самарской области они купили в разных местах.

Напомним, предпринимателя Анара Гусейнова, главу фирмы-производителя суррогата, задержали и доставили на допрос. Производственная площадка находится в поселке Винтай, административно считающемся частью Самары, хотя юридический адрес «записан» на другой район области.

Напиток поставляли в разные регионы России, включая Ульяновскую область. От отравления там пострадали 39 человек, 18 жителей области скончались.

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