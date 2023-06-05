Два человека отравились сидром в Удмуртии

Пострадавшие находятся в токсикологическом отделении ГКБ №6 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Удмуртии зафиксировано два случая отравления сидром. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Пострадавшие – 20-летний молодой человек и 34-летняя женщина – на данный момент находятся в токсикологическом отделении ГКБ №6 в критическом состоянии. Медики готовы к возможному поступлению новых пострадавших: в отделение закуплены все необходимые лекарственные препараты.

«Опасность отравления суррогатом заключается в том, что его сложно диагностировать. Напитки, содержащие метанол, не отличаются по вкусу от качественного алкоголя. По данным специалистов, симптомами отравления являются слабость, головная боль, рвота, одышка, нарушение зрения, снижение давления, нарушение сознания. В этом случае важно как можно скорее обратиться к врачу», – сообщили специалисты.

Отметим, что случаи отравления сидром также были зарегистрированы в Димитровграде и Ульяновске. Как сообщает «Комсомолка», ссылаясь на информацию следственного комитета СК России по Ульяновской области, данная продукция поставлялась в магазины из Самарской области. Сейчас предприниматель уже задержан, следователи СКР устанавливают обстоятельства произошедшего.

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