«Россия – это мы»: 10 ярких фото с концерта звезд в Ижевске

Олег Газманов поздравил ижевчан с Днем России и Днем города
Фото: Мария Бакланова
12 июня в столице Удмуртии отмечали не только День России, но и День города. С праздником жителей и гостей Ижевска поздравил народный артист России Олег Газманов.
Газманов исполнил свои главные хиты
Фото: Мария Бакланова
А начался масштабный концерт выступлением участников проектов «Голос Ижевска» и «Голос Удмуртии», «Х-Фактор» Беларусь, а также знаменитых «Бабушек из Бураново», которыми восхитился Олег Газманов.
На сцене также выступали «Бабушки из Бураново»
Фото: Мария Бакланова
Горожане из аудитории подарили именитым «Бабушкам из Бураново» цветы
Фото: Мария Бакланова
Финалистка проекта Х-Фактор Беларусь Анета Капба
Фото: Мария Бакланова
На главной сцене Центральной площади Ижевска легендарный музыкант исполнил песни, которые слышал каждый россиянин – «Офицеры», «Вперед, Россия!» и многие другие.
Песням знаменитого артиста подпевала вся толпа
Фото: Мария Бакланова
Посмотреть на концерт пришли тысячи зрителей
Фото: Мария Бакланова
Многотысячная толпа пела в унисон – и пожилые горожане, и молодежь.
Выступлением наслаждались зрители любого возраста
Фото: Мария Бакланова
Аккомпанемент знаменитым хитам певца составила группа «Эскадрон». И Газманов, и музыканты зарядили толпу своей энергией и мощью.
Вместе с Газмановым выступала группа «Эскадрон»
Фото: Мария Бакланова
Артист на деле доказал, что возраст для него – не помеха. На концерте Газманов не только пел, но и отжимался, а также выполнял акробатические кульбиты.
Знаменитый артист даже отжимался на сцене
Фото: Мария Бакланова
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