«Россия – это мы»: 10 ярких фото с концерта звезд в Ижевске

Олег Газманов поздравил ижевчан с Днем России и Днем города Фото: Мария Бакланова

12 июня в столице Удмуртии отмечали не только День России, но и День города. С праздником жителей и гостей Ижевска поздравил народный артист России Олег Газманов.

Газманов исполнил свои главные хиты Фото: Мария Бакланова

А начался масштабный концерт выступлением участников проектов «Голос Ижевска» и «Голос Удмуртии», «Х-Фактор» Беларусь, а также знаменитых «Бабушек из Бураново», которыми восхитился Олег Газманов.

На сцене также выступали «Бабушки из Бураново» Фото: Мария Бакланова

Горожане из аудитории подарили именитым «Бабушкам из Бураново» цветы Фото: Мария Бакланова

Финалистка проекта Х-Фактор Беларусь Анета Капба Фото: Мария Бакланова

На главной сцене Центральной площади Ижевска легендарный музыкант исполнил песни, которые слышал каждый россиянин – «Офицеры», «Вперед, Россия!» и многие другие.

Песням знаменитого артиста подпевала вся толпа Фото: Мария Бакланова

Посмотреть на концерт пришли тысячи зрителей Фото: Мария Бакланова

Многотысячная толпа пела в унисон – и пожилые горожане, и молодежь.

Выступлением наслаждались зрители любого возраста Фото: Мария Бакланова

Аккомпанемент знаменитым хитам певца составила группа «Эскадрон». И Газманов, и музыканты зарядили толпу своей энергией и мощью.

Вместе с Газмановым выступала группа «Эскадрон» Фото: Мария Бакланова

Артист на деле доказал, что возраст для него – не помеха. На концерте Газманов не только пел, но и отжимался, а также выполнял акробатические кульбиты.

Знаменитый артист даже отжимался на сцене Фото: Мария Бакланова

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