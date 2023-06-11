Гороскоп на неделю: с 12 по 18 июня Овнам стоит воздержаться от крупных покупок, а Весам – от критики окружающих

Мир меняется Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

На этой неделе старайтесь быть более предусмотрительными в отношении денежных сделок. Не стоит принимать поспешных решений. Крупная покупка может обернуться для вас материальной катастрофой.

Телец

Это отличное время для изучения нового. Пришла пора переосмыслить свою судьбу и сфокусироваться на чем-то действительно важном.

Близнецы

Вам придется уделить больше внимания собственному здоровью и общению с близкими людьми. Нет причин бояться привлечь к себе излишнее внимание. Кто знает, может яркость привлечет к вам вашу судьбу.

Рак

Не пытайтесь надевать на себя маску безразличия даже в критической ситуации. Вам не чужды эмпатия и чуткость. Эти чувства помогут вам сохранить гармонию и мир внутри себя.

Лев

Будьте открыты ко всему новому. Эксперименты дадут вам возможность получить бесценный опыт и достигнуть большего, чем вы могли бы раньше.

Дева

Вам не стоит сильно напрягаться на этой неделе. Не нагружайте себя работой. Лучше займитесь давно отложенными делами. Это даст вам возможность приблизиться к долгожданному отдыху.

Весы

Старайтесь быть более дипломатичными и консультативными в критике. Люди, окружающие вас, могут быть довольно чувствительными. Сохраняйте гармонию внутри себя.

Скорпион

Вам необходимо заняться проработкой собственных чувств и эмоций. Это позволит вам обрести ясность сознания и даст четкое понимание ситуации вокруг вас.

Стрелец

Двигайтесь вперед, чтобы не потерять ваш природный оптимизм. Вызовы Вселенной не обойдут вас стороной. Но вы справитесь, ведь удача в делах на вашей стороне.

Козерог

Этот период станет для вас хорошим временем, чтобы заняться самодисциплиной. Решение сложных задач поможет вам в далеком будущем достичь больших успехов.

Водолей

Уделите внимание своим интуитивным способностям и внутреннему голосу, которые помогут преодолеть возникшие перед вами преграды. Слушая свое сердце, вы откроете в себе нечто новое.

Рыбы

Вам предстоит проявить немало терпения. Направьте свои силы на помощь другим. Так вы сможете не потерять себя в складывающихся обстоятельствах.

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