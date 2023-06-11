Гороскоп на неделю: с 12 по 18 июня Овнам стоит воздержаться от крупных покупок, а Весам – от критики окружающих

Мир меняется
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю
На этой неделе старайтесь быть более предусмотрительными в отношении денежных сделок. Не стоит принимать поспешных решений. Крупная покупка может обернуться для вас материальной катастрофой.
Это отличное время для изучения нового. Пришла пора переосмыслить свою судьбу и сфокусироваться на чем-то действительно важном.
Вам придется уделить больше внимания собственному здоровью и общению с близкими людьми. Нет причин бояться привлечь к себе излишнее внимание. Кто знает, может яркость привлечет к вам вашу судьбу.
Не пытайтесь надевать на себя маску безразличия даже в критической ситуации. Вам не чужды эмпатия и чуткость. Эти чувства помогут вам сохранить гармонию и мир внутри себя.
Будьте открыты ко всему новому. Эксперименты дадут вам возможность получить бесценный опыт и достигнуть большего, чем вы могли бы раньше.
Вам не стоит сильно напрягаться на этой неделе. Не нагружайте себя работой. Лучше займитесь давно отложенными делами. Это даст вам возможность приблизиться к долгожданному отдыху.
Старайтесь быть более дипломатичными и консультативными в критике. Люди, окружающие вас, могут быть довольно чувствительными. Сохраняйте гармонию внутри себя.
Вам необходимо заняться проработкой собственных чувств и эмоций. Это позволит вам обрести ясность сознания и даст четкое понимание ситуации вокруг вас.
Двигайтесь вперед, чтобы не потерять ваш природный оптимизм. Вызовы Вселенной не обойдут вас стороной. Но вы справитесь, ведь удача в делах на вашей стороне.
Этот период станет для вас хорошим временем, чтобы заняться самодисциплиной. Решение сложных задач поможет вам в далеком будущем достичь больших успехов.
Уделите внимание своим интуитивным способностям и внутреннему голосу, которые помогут преодолеть возникшие перед вами преграды. Слушая свое сердце, вы откроете в себе нечто новое.
Вам предстоит проявить немало терпения. Направьте свои силы на помощь другим. Так вы сможете не потерять себя в складывающихся обстоятельствах.
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