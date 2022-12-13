Лестница появилась на спуске из Березовой рощи в Ижевске

Спуск наконец отремонтировали, но временно Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске наконец-то отремонтировали временный спуск в Березовой роще к речке Карлутке. Теперь жители могут с комфортом передвигаться по участку.

В основании, которое заложили ранее, проделали ступени. Еще не до конца смонтировали перила, но ходить уже стало гораздо легче.

Пока ступени заснежены Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Каждый день я иду с работы по этому участку. Чтобы не упасть, приходилось или бежать, или держаться за деревья. На днях чуть не сбила ребенка, а однажды вообще упала. Теперь наконец-то стало удобно», – говорит наша читательница Алена.

Но небольшую тропинку для пешеходов уже расчистили – и на том спасибо! Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Как пояснили в ответе на запрос «Комсомолки» в пресс-службе Ижевска, временный спуск планировалось сделать до 31 декабря 2022. То есть строители справились с задачей раньше срока.

Однако эта лестница сделана только для того, чтобы переждать зиму. Во время строительства осенью возникли проблемы. Оказалось, что на участке идет заболачивание почвы. Пришлось вносить изменения в проект, и стройку перенесли на 2023 год.

Осталось только доделать перила. Но главное – ад для пешеходов прекратился Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Чтобы жители не испытывали дискомфорт из-за остановленной стройки, временную лестницу все же доделали.

Постоянный спуск появится до 31 июля 2023, сообщили «Комсомолке» в администрации города.

Так делали временные ступени в недостроенном спуске Фото: Мария Бакланова

«Жалобы горожан абсолютно справедливы. <...> К сожалению, когда мы разобрали старую лестницу, мы обнаружили, заболачивание почвы, то есть подземные родники размывали склон. Все это могло привести к тому, что вновь построенный лестничный спуск мог бы прослужить очень малое время. В ходе этих работ запустили перепроектирование, другое конструктивное решение потребовалось, и мы его нашли», – прокомментировал тогда ситуацию с остановленной стройкой глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире Центра управления регионом.

В итоге вместо массивного бетонного основания в основе спуска сделают ввинчиваемые сваи. Новое решение поможет заодно спасти деревья, которые по старому проекту подлежали вырубке.

Ранее мы писали, что планируют сделать в Березовой роще следующим этапом, в 2023 году: парковку, площадку для выгула собак, деревянный настил вдоль Карлутки, велодорожку и зону тихого отдыха с навесами. Ремонт прохода не помешает реализации этих планов, сообщили в администрации Ижевска.

Реконструировать пространство планировали в течение семи лет, но глава Удмуртии поручил сократить этот срок до трех.

Как отметил на пресс-конференции министр строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов, общая стоимость преобразования Березовой рощи – 320 млн рублей. Чтобы сократить время реконструкции, искали также деньги из внебюджетных источников. В 2024 году процесс обновления парка планируют полностью завершить.

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