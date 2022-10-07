Первый этап благоустройства парка «Березовая роща» в Ижевске планируют закончить до конца осени

Конец первого этапа благоустройства намечен на 30 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ижевске стартовали работы по благоустройству парка «Березовая роща». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт парка поделен на 7 этапов. На первом подрядчик планирует построить лестницу к реке Карлутка.

«Это будет лестница с широкими зигзагообразными пандусами, по которой с комфортом смогут передвигаться мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями здоровья», – говорится в сообщении.

Кроме того, из парка уберут все аварийные деревья и взамен них будут высажены новые.

Ремонтные работы будут проходить благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Конец первого этапа благоустройства намечен на 30 ноября.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» уже рассказывала о благоустроенных участках города, которые также вошли в рамки проекта «Жилье и городская среда».

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