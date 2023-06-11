Прокат велосипедов, самокатов и катамаранов: на чем и где можно покататься в Ижевске

Где жители Ижевска могут взять велосипед напрокат? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Бешеный ритм города многих заставляет искать способы быстрого передвижения или же простого активного отдыха. Поэтому мы берем напрокат велосипеды, электросамокаты и многое другое. Рассказываем, в каких точках Ижевска можно арендовать колесный транспорт и сколько это будет стоить.

«Быстрый Бро»

Здесь предоставляют для аренды скоростные велосипеды. Моноколес, электросамокатов, к сожалению, не найти.

Стоимость: 300 руб./час.

Пункты: ул. Кирова, 6В и 6Ж, ул. М. Горького, 165, парк им. Кирова и набережная Ижевского пруда.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00, в парке им. Кирова – с 16:00 до 22:00.

«Велопрофи»

В этом пункте проката можно взять напрокат велосипед посуточно.

Стоимость: 900 руб./сут.

Пункты: площадь 50 лет Октября, 6.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

«ВелоДрайв»

Тут ассортимент немного шире – помимо обычных скоростных велосипедов можно арендовать и горные.

Стоимость: 200 руб./час, 350 руб./ 2 часа и так далее. Стоимость проката посуточно уточняйте у администратора.

Пункты: ул. 30 лет Победы, 28, ул. Пушкинская, 116, ул. Холмогорова, 24.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

«Кусты Сугробы»

И вновь возвращаемся к простым велосипедам со скоростями, но и расстраиваться незачем – где это вы в Ижевске видели горы?

Стоимость: 200 руб./час, 700 руб./сут.

Пункты: ул. Татьяны Барамзиной, 6.

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.

Электросамокаты

Прокат самокатов в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Кикшеринг уже который год пользуется популярностью в Ижевске – скачал приложение, взял электросамокат, оплатил прокат – и в путь. Тем более точки проката в городе находятся чуть ли не на каждом шагу.

Стоимость: у каждой фирмы электросамокатов определенная стоимость проката, например, в Urent – 50 рублей за бронирование, и дальше будет действовать тариф 5 руб./мин., можно оформить подписку на бесплатный старт за 150 руб./мес. и платить только за время поездки.

Суточный тариф электросамокатов Woosh дороже – 790 руб., но здесь бесплатные поездки до 80 мин., после оплата будет производиться, исходя из поминутного тарифа – 6 руб./мин.

Лодки, катамараны

Прокат лодок и катамаранов в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

В жаркие дни можно активно отдохнуть на пруду – взять напрокат лодку или катамаран.

Набережная Ижевского пруда

Аренда осуществляется на набережной в лодочной станции.

Стоимость:

– 2-местный катамаран + 1 ребенок до 4-х лет – 300 руб./30 мин., 500 руб./час;

– 4-местный катамаран – 400 руб./30 мин., 650 руб./час;

– 5-местная лодка – 300 руб./30 мин., 500 руб./час.

Пункты: набережная Ижевского пруда.

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00. При хорошей погоде и высокой посещаемости прокат может продлить работу до 00:00. Пункт проката закрывается, если продолжительное время к кассе никто не подходит.

«ЭкоПорт»

Здесь тоже можно покататься на сапе или лодке.

Стоимость: аренда сапборда обойдется в 700 руб./час, весельной лодки – 500 руб./час. Необходима предварительная запись – +7 (951) 199-97-84.

Адрес: 8-й км Якшур-Бодьинского тракта, 5.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

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