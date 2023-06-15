Стекло вдребезги: во дворе на ул. Коммунаров в Ижевске косили траву так, что пострадала машина

Машина пострадала при покосе травы Фото: Личный архив

Ижевчанину Григорию покос травы в родном дворе обернулся в кругленькую сумму: работники косили траву и повредили его машину. «Комсомолка» разобралась в ситуации и узнала, как действовать.

Вмятины на автомобиле

История произошла еще в конце мая. Григорий вышел из дома и очень сильно удивился.

«Стекло водительской двери было разбито. Мы сразу же позвонили в полицию – ждать пришлось долго», – рассказывает Григорий.

Сразу же возникло подозрение, что это не проделки хулиганов. Жена и соседка Григория видели, что на газоне шли работы. Вот только косильщик подозрительно быстро ушел с участка, оставив недоделанной работу. Да и полицейский, который прибыл на место, сразу отметил, что это самая вероятная версия: случай не единичный.

Стекло у водительского сиденья было полностью разбито Фото: Личный архив

На следующий день вызвали эксперта, который оценил ущерб на сумму более 30 тысяч рублей. В управляющей компании отрицать факт не стали и пообещали компенсировать стоимость. Григорий надеялся решить вопрос миром: мастер бригады косильщиков вину своих сотрудников не отрицал, обещал перевести деньги на карту. И пропал.

В управляющей компании на звонок корреспондента заявили просто: «Так пусть в суд обращается!» После предложили перезвонить позже, но трубку больше не брали.

Что делать в такой ситуации?

Случай с поврежденной машиной в Ижевске не единичный. Жители Ижевска порой пишут об этом в соцсетях. И даже эксперт, к которому обращался Григорий, отметил, что незадолго до этого был аналогичный случай.

Что делать в такой ситуации, «Комсомолке» рассказал автоюрист Андрей Демьянов. По его словам, в первую очередь нужно вызвать полицию – тогда будет проще доказывать свою позицию в суде, да и со сбором доказательств участковые помогут. Кроме этого, нередко сам факт обращения в правоохранительные органы позволяет решить все миром еще до суда.

Также нужно позаботиться о доказательствах: подойдут фотографии, видеозаписи. Хорошо, есть есть камеры видеонаблюдения или свидетели. Также стоит оценить ущерб с помощью специалиста. Еще один важный вопрос – территория, где проходил покос. Если она принадлежит дому – вопрос надо будет решать с УК. Если городу – в администрации Ижевска.

«Я рекомендую сначала писать претензию в адрес управляющей компании. На моей практике в половине случаев виновное лицо идет навстречу. Они понимают, что в любом случае придется платить», – комментирует Андрей Демьянов.

Однако некоторые управляющие компании проявляют упрямство и отказываются решать вопрос миром. Тогда придется обращаться в суд.

Именно этот вариант развития событий, судя по всему, и предстоит пережить Григорию.

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