Логистический центр площадью 20 тысяч кв.м появится в Ижевске

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В столице Удмуртии появится логистический центр площадью 20 тысяч кв.м. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава региона Александр Бречалов.

Ранее руководитель республики отправился на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, где и было подписало соглашение о строительстве.

«Вместе с компанией «Логсервис 21» будем строить логистический центр в будущей особой экономической зоне. Это первый резидент нашей ОЭЗ», – сообщил Бречалов.

Строительство пройдет в 4 этапа, первый их которых планируют закончить уже в 2024 году. Благодаря центру в регионе откроются несколько десятков вакансий. Кроме того, это новая возможность для логистики предприятий Удмуртии.

Планируемый объем финансирования на первом этапе строительства составил 300 млн рублей.

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