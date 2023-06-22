Сами не верили: как искали остатки боевого самолета времен Великой Отечественной войны в Каракулинском районе Удмуртии

Фрагменты самолета Фото: Анастасия Захарова

В Каракулинском районе Удмуртии нашли остатки боевого самолета времен Великой Отечественной войны. Он потерпел крушение во время перегона из Красноярска в Ярославль в марте 1942 года. Долгое время это было местной легендой, которой сейчас нашли подтверждение. Рассказываем, как шли поиски и что будет с находкой дальше.

Найти иголку в стоге сена

Эта история долгое время оставалась просто легендой села Большие Калмаши. Местные говорили, что в 1942 году здесь потерпел крушение военный самолет. Как будто бы поздно вечером увидели падение махины. Было поздно и снежно, а село тогда населяли только женщины и дети – мужчины ушли на войну. Утром самолет нашли, а внутри обнаружили четырех погибших членов экипажа. Один из них, видимо, пытаясь спастись, застрял в подвесной системе парашюта.

Самолет летел из Красноярска в Ярославль. Это был перегонный маршрут, по которому боевые летчики отправлялись на фронт. Машина потерпела крушение скорее всего из-за плохих метеоусловий.

Об этой истории в поисковой организации «Долг» знали уже давно. К ним обратилась историк из Каракулино и рассказала эту легенду. В организации посоветовались с коллегами из Татарстана и решили попытаться найти самолет. Первый выезд осуществили в конце мая этого года, но безуспешно. Во время тех поисков опирались на найденные в музее воспоминания очевидцев, которые противоречили друг другу.

Кадр с поисков. Фото: /vk.com/dolgizhevsk

Позже была вторая попытка. Группа из 18 человек из числа поисковиков из Удмуртии и Татарстана выехали в Каракулинский район в пятницу, 16 июня. Район поиска был огромный – более 5 км в радиусе. На этот раз удача им все же улыбнулась.

«Наверное, получилось, потому что там было большое количество людей и металлоискателей. Мы выехали в поле, и у всех была одна мысль: «Не найдем». С другой стороны, были уверены, что рядом», – рассказывает Фаиль Ибрагимов, председатель поисковой организации «Долг».

В поисках участвовали 18 человек из Удмуртии и Татарстана. Фото:/vk.com/dolgizhevsk

На обломки самолета наткнулся Андрей Калабин – друг Фаиля Ибрагимова, который вообще отправился на поиски первый раз.

«Лично у меня не было сомнений в том, что мы его найдем. Ну не заразили меня этим настроем. Я включил прибор и просто пошел прямо, и в течение первого часа пошли какие-то алюминиевые осколки. А потом – продолговатая деталь с техническим номером. Она лежала прямо на поверхности. И все стало понятно. Это как клад найти, как иголку в стоге сена. Ведь это участок буквально 100 на 100 метров в огромном поле!» – рассказывает Андрей Калабин.

Деталь самолета Фото: Анастасия Захарова

А дальше – дело техники. Специалисты из Татарстана сразу определили, что это обломки самолета.

Кто был в экипаже?

Самая главная цель поисковиков – узнать имена всех членов экипажа и почтить их память. Имя командира уже удалось установить по архивам. Это Александр Аверьянович Колодкин 1916 года рождения, уроженец Кировской области. Имена еще трех неизвестны: их еще предстоит восстановить.

Деталь самолета Фото: Анастасия Захарова

Всех их похоронили на кладбище в Больших Калмашах в одном гробу огромного размера – полтора метра шириной. Местные говорят, что даже кто-то приезжал на эту могилу. Над ней стояла стела, но под ней ничего нет.

Тревожить могилу поисковики не планируют. Главная цель – узнать, кто там лежит. А памятник планируют поставить в центре села.

Копия документа, найденного в архивах. По ним установили имя командира Фото: Анастасия Захарова

Искать имена остальных членов экипажа будут с помощью архивов. Поскольку самолет летел из Красноярска, к помощи подключили и коллег из этого региона. Пока сведений нет. Предположений, из каких регионов могли быть члены экипажа, тоже.

Что ждет самолет?

Часть обломков самолета передадут в музей в Каракулино, часть останется в Ижевске. Пока они будут храниться в организации «Долг». Поиск на месте в Больших Калмашах продолжат. Но есть и более масштабные планы.

«У нас есть мечта: сделать в Ижевске музей Победы. Я прорабатываю вопросы возможного помещения. Очень хочется, чтобы люди увидели то, что нашли наши поисковые отряды», – говорит Лариса Буранова, депутат Госдумы от Удмуртии.

Помимо обломков самолета поисковикам есть еще что показать: медальоны бойцов, письма и другие экспонаты. Но это пока только мечты, которые, судя по настрою поисковиков, обязательно сбудутся.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Нечисть Удмуртии: какие персонажи потусторонней силы есть в фольклоре

Греческий уголок и родниковый мир: что можно увидеть в северных районах Удмуртии

Ранние арбузы в Ижевске: проверили их на нитраты и сняли пробу