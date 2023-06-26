Вера в победу и поддержка коллег: стали известны имена победительниц конкурса среди медицинских работников

Поздравляем победительниц! Фото: личные архивы героинь публикации

Врачи, медики, «герои без плащей» и даже «ангелы-хранители». Так называют тех, кто 24 часа в сутки 365 дней в году находится на страже нашего здоровья. «Комсомолка» подвела итоги конкурса «Леди в белых халатах». Напомним, что самых очаровательных и обаятельных наши читатели выбирали путем открытого голосования. Расскажем о победительницах:

1 место – Ольга Долгова, гинеколог в 1-й РКБ;

2 место – Наталья Соколова, фельдшер МСЧ № 18 ФСИН;

3 место – Ксения Едыгарова, фельдшер скорой помощи в Воткинской районной больнице.

«Всегда нужно верить в победу»

Первое место заняла Ольга Долгова. Фото: предоставлено героиней публикации

Победила в конкурсе Ольга Долгова, которая уже 22 года работает в гинекологическом отделении 1-й РКБ. Она уверена, ее профессия, связанная с хирургией и гинекологией, – одна из самых важных, ведь «женщина – начало всех начал».

«В победу надо верить всегда, и я – не исключение. Только тот, кто верит в свой успех, обязательно достигнет всего. Я благодарна всем, кто меня поддерживал: пациенты, коллеги, семья… Это их голоса принесли мне победу», – поделилась своими впечатлениями Ольга.

Ольга уверенно шла весь период голосования на втором месте, однако решающий день все изменил, и ее заявка набрала 1484 голоса!

За победу в конкурсе участница получает сертификат на 5000 рублей в сеть салонов тайского SPA SpaSabai (СпаСабай).

«Коллеги сказали, что все получится»

Второе место ушло Наталье Соколовой. Фото: предоставлено героиней публикации

С небольшим отрывом в 83 голоса почетное второе место заняла Наталья Соколова – фельдшер в медико-санитарной части № 18 Федеральной службы исполнения наказаний.

«Принять участие в конкурсе решила благодаря своим коллегам, они сказали, что все должно получиться. Но не могла поверить, что смогу занять призовое место, не говоря уже о том, что моя заявка набрала больше тысячи лайков. Я приятно удивлена, что столько людей поддерживали меня – с других подразделений, мои друзья, родные и близкие. Спасибо им огромное!»

Во время голосования свое предпочтение Наталье отдал 1401 человек! За второе место девушка получает сертификат на 3000 рублей в боулинг «Бруклин Боул» в ТРЦ «Петровский».

«Это было очень неожиданно»

На третьем месте оказалась Ксения Едыгарова. Фото: предоставлено героиней публикации

Заслуженное третье место получила Ксения Едыгарова, фельдшер скорой помощи в Воткинской районной больнице. Свою заявку на конкурс она отправила с наставлением для тех, кто хочет войти в мир медицины: «Скорая помощь – отрасль медицины, которая находится на страже человеческого здоровья. Поэтому работа в медицине – сознательный выбор».

«Это очень неожиданно, вообще про конкурс я узнала от коллег, которые предложили в нем поучаствовать. В итоге всю неделю за меня голосовали на работе, дома, даже друзья не забывали ставить лайки каждые 24 часа. Коллеги были уверены, что я смогу победить, а я просто ждала и думала: «Ну, может быть, смогу». Приятно, что так и получилось», – рассказала Ксения.

Так, благодаря сильной поддержке близких людей девушка смогла набрать 696 голосов и стать обладательницей сертификата на 2000 рублей в кафе «Золотая маска».

Мы поздравляем победительниц нашего конкурса и благодарим всех его участниц!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Убивший гостя своего соседа житель Ижевска проведет в тюрьме 3,5 года

Вопрос строительства второй школы на улице Берша в Ижевске перенесли на 2025 год

Прощай, школа: как проходили школьные выпускные с 70-х годов до 2000-х