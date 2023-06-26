Убивший гостя своего соседа житель Ижевска проведет в тюрьме 3,5 года

Защита пыталась подать апелляционную жалобу, но приговор оставили без изменений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приговор в отношении 32-летнего ижевчанина, который в сентябре 2021 года ранил своего соседа по подъезду и убил его гостя, остался без изменений и вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Напомним, трагический инцидент произошел в подъезде дома №37 на улице Петрова. Мужчина повздорил с двумя незнакомцами и нанес им множественные удары ножом. Один из пострадавших скончался, здоровью второго был причинен тяжкий вред.

Суд признал ижевчанина виновным и приговорил его к 13 годам 6 месяцам лишения свободы: 3 года и 6 месяцев в тюрьме, а затем 10 лет – в исправительной колонии особого режима.

Защита не согласилась с приговором и подала апелляцию, настаивая, что в рассмотрении дела были нарушения, а действия осужденного квалифицировались неверно. Однако Верховный суд Удмуртии в удовлетворении апелляционных жалоб отказал.

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