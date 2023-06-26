Вопрос строительства второй школы на улице Берша в Ижевске перенесли на 2025 год

Зеленую школу на улице Берша уже начинали строить. Фото: /vk.com/greenschool18

Вопрос строительства «зеленой» школы на улице Берша заново рассмотрят в 2025 году. Об этом рассказал Минстрой в комментариях в группе «Актив жителей Берша: Тишино и Восток» во «ВКонтакте».

«К вопросу строительства еще одной школы Правительство Удмуртии вернется в 2025 году из-за дефицита бюджетных средств в текущий момент», – написали в комментариях, где жители обсуждали строительство здания.

В 2022 году на улице Берша открылась школа на 1200 мест. Но этого для растущего микрорайона мало, и сообщалось о планах построить еще одно учебное заведение. Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев писал, что оно появится к 2024 году. Школу уже назвали «зеленой», потому что там планируется соблюсти все экостандарты. Строительство уже началось, информация о его темпах публиковалась в группе школы в соцсетях.

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