Котлы, шнурки в стакане, лавэ и мочалка: модные слова 60-90-х годов

Как раньше разговаривала молодежь. Фото: t24.su
Сегодня мы в бархатных тягах ловим вайб, по дороге овердофига войсим своему крашу, чтобы тот прекратил флексить, а то станет душнилой. Ничего не поняли? Не переживайте! Просто вы чуть старше, чем сегодняшняя молодежь.
В каждом времени в обиход молодых людей входят слова и выражения, смысл которых может быть непонятным более старшему поколению. Но ведь последние тоже были молодыми, и у них тоже был свой сленг. «Комсомолка» решила поностальгировать: спросили у ижевчан, какие словечки были в ходу у тех, кто рос и взрослел в 60-90-е годы. Вот что получилось.
О! Чуть не забыли. Первое предложение статьи переводится так: сегодня мы в модной обуви ловим настроение, по дороге записываем много голосовых сообщений своему любимому, чтобы тот прекратил выпендриваться, а то станет занудой.
Очередь за квасом в 60-е годы в СССР. Фото: moiarussia.ru
В 60-е годы в СССР одежду покупали через знакомых фарцовщиков или спекулянтов, щелкали семки, сидя на лавочке, и носили шапку-петушок. И вот какие слова были модными среди молодежи:
- котлы – наручные часы
- шузы – обувь
- мани – деньги
- фарца – зарубежный дефицитный товар, который невозможно было купить в советских магазинах
- штукатурка – косметика, слой косметики на лице
«Помню, однажды я нашла где-то тени и тушь для ресниц – такую, в баночке со щеткой, похожей на расческу. Намалевалась, вышла на улицу. И все подружки накинулись на меня, мол, где взяла такую штукатурку. А мама, увидев меня, очень серьезно так попросила смыть всю эту штукатурку с лица», – рассказывает Тамара Беляева.
- шебутной – смешной, прикольный
- шнурки в стакане – родители дома
В 70-е годы появляются новые словечки.
- стебаться – подсмеиваться, издеваться
- стрематься – бояться чего-то или кого-то
- герла – девушка
- хаеp – длинные волосы
Модные пацанчики 70-х. Фото: fishki.net
- фейc – внешний вид, лицо
- пpикид – одежда, внешний вид
- утюг – фаpцовщик, спекулянт
Те, кто жил в 80-е, с особой ностальгией вспоминают то время, последнее десятилетие существования Советского Союза. Тогда западная мода и западные штучки начали проникать в нашу страну: люди попробовали колу, узнали про импортную косметику и технику, поголовно начали носить джинсы. Молодежный сленг дополнился новыми словами:
- мочалка – несимпатичная девушка, иногда так называли девушек-распутниц
- стыбрить – украсть
- зырить – смотреть
- квартирники – концерты артистов на квартирах
Моложедь 80-х. Фото: russiainphoto.ru
- ездить по ушам – говорить долго и нудно
- клешни, грабли – так раньше называли руки: «Грабли свои убери!»
- репа – голова
- вписать – пустить переночевать
- махач на дискаче – драка на дискотеке
- тубзик, тульзик – так называли раньше туалет
«Я помню, как мы ездили на море. Доезжали на поезде за почти 3 дня. И вот с такой фразой я отправила с моря деду письмо: «Проводницы у нас странные были, все время закрывали тульзики». В 80-х в поездах еще не было не закрываемых биотуалетов», – рассказала Мария Семенова.
- крышевать – покровительствовать коммерсанту за деньги
- харэ – отойди, отстань, хватит
Лихие 90-е – время перестройки и крушения СССР. Бандиты, криминальные разборки, вседозволенность, влияние Запада – в новых реалиях модными становятся совершенно другие слова, например:
- дерябнуть – выпить
- бурда – некачественный алкоголь
- бодяжить – смешивать разные, чаще всего алкогольные напитки
- хата – жилище, квартира
- чел – сокращенное от человек
- чикса – девушка
Обратите внимание на одну из самых модных в 90-х футболок на девочке. Фото: thevoicemag.ru
- лавэ – деньги
- тормоз – медленно соображающий, медлительный человек, сразу непонимающий
- отпад или улетно – то есть хорошо
- реально, в натуре – на самом деле
- быро, сделать по-бырому – очень быстро
- ништяк – классно, супер
- поднимать кипеш – суетиться
Бонус. Для большего погружения в мир воспоминаний мы собрали милейшие фразочки из детства, которые до боли знакомы многим из нас.
Советские дети
Фото: Архив КП
«Самое клевое время – это лето, когда мы просто пропадали во дворах. И самое страшное было услышать голос мамы с балкона: «Даша-а-а, иди домой». А еще страшнее, когда тебе кто-то говорил: «Тебя мама звала». Это же она потом обязательно спросит, где была, почему не во дворе», – вспоминает Дарья Филимонова, которая росла в 80-х годах.
Итак, самое прикольное из детства:
- Если я зайду, меня больше не выпустят
- Это несчитово
- Как, как? Каком кверху!
- Только из моих рук
- Говоришь на меня, переводишь на себя
- Мне не больно, курица довольна
- Приложи подорожник
- Обознатки-перепрятки.
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