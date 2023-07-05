Котлы, шнурки в стакане, лавэ и мочалка: модные слова 60-90-х годов

Как раньше разговаривала молодежь. Фото: t24.su

Сегодня мы в бархатных тягах ловим вайб, по дороге овердофига войсим своему крашу, чтобы тот прекратил флексить, а то станет душнилой. Ничего не поняли? Не переживайте! Просто вы чуть старше, чем сегодняшняя молодежь.

В каждом времени в обиход молодых людей входят слова и выражения, смысл которых может быть непонятным более старшему поколению. Но ведь последние тоже были молодыми, и у них тоже был свой сленг. «Комсомолка» решила поностальгировать: спросили у ижевчан, какие словечки были в ходу у тех, кто рос и взрослел в 60-90-е годы. Вот что получилось.

О! Чуть не забыли. Первое предложение статьи переводится так: сегодня мы в модной обуви ловим настроение, по дороге записываем много голосовых сообщений своему любимому, чтобы тот прекратил выпендриваться, а то станет занудой.

В 60-70-е годы в модных шузах стебались над шнурками

Очередь за квасом в 60-е годы в СССР. Фото: moiarussia.ru

В 60-е годы в СССР одежду покупали через знакомых фарцовщиков или спекулянтов, щелкали семки, сидя на лавочке, и носили шапку-петушок. И вот какие слова были модными среди молодежи:

- котлы – наручные часы

- шузы – обувь

- мани – деньги

- фарца – зарубежный дефицитный товар, который невозможно было купить в советских магазинах

- штукатурка – косметика, слой косметики на лице

«Помню, однажды я нашла где-то тени и тушь для ресниц – такую, в баночке со щеткой, похожей на расческу. Намалевалась, вышла на улицу. И все подружки накинулись на меня, мол, где взяла такую штукатурку. А мама, увидев меня, очень серьезно так попросила смыть всю эту штукатурку с лица», – рассказывает Тамара Беляева.

- шебутной – смешной, прикольный

- шнурки в стакане – родители дома

В 70-е годы появляются новые словечки.

- стебаться – подсмеиваться, издеваться

- стрематься – бояться чего-то или кого-то

- герла – девушка

- хаеp – длинные волосы

Модные пацанчики 70-х. Фото: fishki.net

- фейc – внешний вид, лицо

- пpикид – одежда, внешний вид

- утюг – фаpцовщик, спекулянт

Махач на дискаче в 80-е

Те, кто жил в 80-е, с особой ностальгией вспоминают то время, последнее десятилетие существования Советского Союза. Тогда западная мода и западные штучки начали проникать в нашу страну: люди попробовали колу, узнали про импортную косметику и технику, поголовно начали носить джинсы. Молодежный сленг дополнился новыми словами:

- мочалка – несимпатичная девушка, иногда так называли девушек-распутниц

- стыбрить – украсть

- зырить – смотреть

- квартирники – концерты артистов на квартирах

Моложедь 80-х. Фото: russiainphoto.ru

- ездить по ушам – говорить долго и нудно

- клешни, грабли – так раньше называли руки: «Грабли свои убери!»

- репа – голова

- вписать – пустить переночевать

- махач на дискаче – драка на дискотеке

- тубзик, тульзик – так называли раньше туалет

«Я помню, как мы ездили на море. Доезжали на поезде за почти 3 дня. И вот с такой фразой я отправила с моря деду письмо: «Проводницы у нас странные были, все время закрывали тульзики». В 80-х в поездах еще не было не закрываемых биотуалетов», – рассказала Мария Семенова.

- крышевать – покровительствовать коммерсанту за деньги

- харэ – отойди, отстань, хватит

Реально тормоз: сленг 90-х

Лихие 90-е – время перестройки и крушения СССР. Бандиты, криминальные разборки, вседозволенность, влияние Запада – в новых реалиях модными становятся совершенно другие слова, например:

- дерябнуть – выпить

- бурда – некачественный алкоголь

- бодяжить – смешивать разные, чаще всего алкогольные напитки

- хата – жилище, квартира

- чел – сокращенное от человек

- чикса – девушка

Обратите внимание на одну из самых модных в 90-х футболок на девочке. Фото: thevoicemag.ru

- лавэ – деньги

- тормоз – медленно соображающий, медлительный человек, сразу непонимающий

- отпад или улетно – то есть хорошо

- реально, в натуре – на самом деле

- быро, сделать по-бырому – очень быстро

- ништяк – классно, супер

- поднимать кипеш – суетиться

Детский мир – особый мир

Бонус. Для большего погружения в мир воспоминаний мы собрали милейшие фразочки из детства, которые до боли знакомы многим из нас.

Советские дети Фото: Архив КП

«Самое клевое время – это лето, когда мы просто пропадали во дворах. И самое страшное было услышать голос мамы с балкона: «Даша-а-а, иди домой». А еще страшнее, когда тебе кто-то говорил: «Тебя мама звала». Это же она потом обязательно спросит, где была, почему не во дворе», – вспоминает Дарья Филимонова, которая росла в 80-х годах.

Итак, самое прикольное из детства:

- Если я зайду, меня больше не выпустят

- Это несчитово

- Как, как? Каком кверху!

- Только из моих рук

- Говоришь на меня, переводишь на себя

- Мне не больно, курица довольна

- Приложи подорожник

- Обознатки-перепрятки.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Движение транспорта ограничат на улице Оружейника Драгунова в Ижевске до 11 июля

Сергей Смирнов ушел с поста постпреда главы Удмуртии при президенте России

«Сказала, что еще нарожает»: что говорят односельчане о многодетной матери, у которой погиб ребенок