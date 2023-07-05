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НовостиОбщество5 июля 2023 4:00

Движение транспорта ограничат на улице Оружейника Драгунова в Ижевске до 11 июля

На участке пройдет ремонт
Софья Кель
Фото: администрация Ижевска

Фото: администрация Ижевска

В столице Удмуртии ограничат движение транспорта на улице Оружейника Драгунова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, ограничения введут в период с 8:00 5 июля до 20:00 11 июля на участке от Новостроительной улицы до улицы Ростовская.

Ограничения связаны с ремонтными работами, которые проведет бригада «Ижводоканала». Водителей просят учитывать эту информацию при составлении маршрута.

Напомним, в указанный период, 7 июля, в Ижевске также ограничат движение на Набережной им. Зодчего Дудина – в городе пройдет фестиваль искусств.

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