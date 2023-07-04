Сергей Смирнов ушел с поста постпреда главы Удмуртии при президенте России

Уход Смирнова связан с переходом на новую должность
Фото: Амир Закиров
Сегодня, 4 июля, глава республики Александр Бречалов сообщил о том, что Сергей Смирнов освобожден от должности заместителя председателя правительства – постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России.
«Сергей Витальевич покидает команду Удмуртии и переходит на другую работу. Более конкретно кем и куда, я думаю, он сам позднее расскажет. Хочу пожелать ему успехов. Мы с ним вместе работали не только шесть лет в Удмуртии, но и в Общественной палате РФ. Это значимый человек в нашей команде, я ему очень благодарен за то, что мы многое с его участием сделали. По итогам работы с Фондом президентских грантов Удмуртия после Москвы и Санкт-Петербурга на третьем месте», – сказал Александр Бречалов.
Инициатором увольнения был сам Смирнов, куда уходит постпред пока не известно. Напомним, что в эту должность он вступил в ноябре 2022 года.
СПРАВКА
Сергей Витальевич Смирнов родился 2 мая 1978 года в Москве.
Окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации. Проходил профессиональную подготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ – «Государственное и муниципальное управление».
1998-2011 гг. возглавлял Ассоциацию боевых искусств «ИМА-Лианозово», АНО «Детско-юношеский спортивно-оздоровительный центр «ИМА».
2011-2013 гг. занимал должности в структурах Правительства Москвы.
2014 г. – заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи.
2014-2016 гг. – руководитель аппарата Общественной палаты Российской Федерации
2016 г. – заместитель начальника управления по внутренней политике администрации Президента Российской Федерации
2017-2022 гг. – руководитель администрации Главы и Правительства Удмуртии.
2022-2023 гг. – заместитель председателя правительства Удмуртии – постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России.
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