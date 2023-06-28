Прогулки с хаски, верховая езда на лошадях и знакомство с верблюдом: где в Удмуртии можно провести время в кругу животных

Эти встречи вы запомните надолго Фото: Алена Селезнева

Какие только животные не встречаются на улицах в Ижевске – лоси, козы и даже семейство кабанов. Но это все дело случая, а вот целенаправленно увидеть животных можно в парках и на фермах. «Комсомолка» расскажет, куда можно приехать, чтобы погладить и даже покормить верблюдов, оленей и других животных. А к некоторым лучше близко не подходить.

Оленья ферма

Не забудьте для оленей угощения Фото: Алена Селезнева

Увидеть и покормить сородичей Бэмби можно на оленьей ферме «Гринфилд парк». Здесь есть два больших стада маралов и вьетнамских пятнистых оленей, которые подойдут к вам, попросят ласки и чего-нибудь похрустеть. Кроме них на ферме есть кролики, альпаки, козлики, овечки, мини-пиги и другие животные. Все они просто без ума от моркови, капусты и овса.

Стоимость: взрослый – 700 руб., детский – 400 руб. В эту сумму входит обед в кафе – каша, душистый чай и баранка.

Где находится: 19-й километр Увинской дороги (2-й км за объездной).

Верблюжья ферма

Вы сможете узнать все о верблюдах. Фото: Анатолий Меньков

Найти верблюдов можно на ферме «Шаман Парк». Здесь живут два огромных верблюда и восемь овечек, которые с нетерпением ждут гостей и чего-нибудь вкусного.

Можно прийти семьей и организованной группой, тогда вам расскажут интересные факты из жизни этих животных, а также познакомят с традициями верблюдоводства. Вдруг вы тоже захотите стать владельцем подобной фермы? Для групп проводятся мастер-классы, театрализованные программы и другие развлечения.

Стоимость: группа – 500 руб./чел. (необходимо заранее забронировать дату и время), семья – 250 руб./чел. (прогулки только по воскресеньям).

Где находится: д. Бураново, Малопургинский район.

Деревня хаски

Дружелюбные хаски составят компанию для прогулки. Фото: архив редакции

Любители собак и активного отдыха назовут это место настоящем раем, ведь здесь по всей территории бегают хаски, самоеды и другие ездовые собаки. Песики очень любопытные и игривые, любят людей, поэтому гладить этих пушистых созданий можно без проблем.

Опытные кинологи расскажут, как воспитать собаку, и проведут прогулку с любой породой. Но в этой деревне есть не только хвостатые и мохнатые. Тут гуляют пони, свинки, козы и птицы, которые с удовольствием отведают яблок, моркови, огурцов или помидоров. На память можно сфотографироваться в фотозоне.

Стоимость: взрослые – 700 руб./чел., дети (от 2 до 7 лет) и пенсионеры – 350 руб./чел., дети до 2 лет – бесплатно.

Где находится: Завьяловский р-н (25-й км Сарапульского тракта), д. Жеребенки, ул. Центральная, 2.

Конный клуб «Аллюр»

Можно не только посмотреть на лошадей, но и научиться верховой езде. Фото: klub_allur

Ну, а для тех, кто без ума от лошадей, есть возможность подружиться с ними поближе – устроить конную прогулку по полю или лесу, а также ощутить полную свободу. Для маленьких детей есть контактный зоопарк, где можно потрогать и покормить коз, кроликов, овец, коров и многих других и сфотографироваться с ними на память. Не оставят без внимания и тех, кто хочет научиться держаться в седле, – инструктор проведет занятие и обучит каждого желающего верховой езде.

Стоимость:

Конные прогулки для новичков – 1000 руб./чел.;

Мини-поход – от 1500 тыс. руб./чел.

Где находится: мкр. Люлли, ул. Городская, 28/1.

Клуб пушистых друзей

Можно даже повидаться с забавными козами. Фото: клуб пушистых друзей

В парке Космонавтов Ижевска есть еще один зоопарк, только здесь не слоны и тигры, а милые домашние животные. В этом клубе можно тоже покормить козочек, кроликов и пони. Бояться не стоит, все животные дружелюбные и готовы принимать знаки внимания в виде моркови или капусты.

Стоимость: взрослые – 220 руб., дети (от 4 до 18 лет) – 130 руб., также можно оформить абонемент на несколько посещений.

Где находится: парк Космонавтов.

Копкинский парк диких животных

Станьте ближе с дикой природой. Фото: park-dikiy

А вы когда-нибудь кормили поросят кабана или ходили рядом с медведями? А, может, прогуливались по мосту на уровне крон деревьев? Все это можно сделать в парке диких животных. Разумеется, никакой опасности они не представляют – все зверюшки находятся за огороженной территорией. Обитатели будут рады протянутым лакомствам и вашему вниманию. Вас встретят лошади, олени, волки, косули, енотовидная собака и другие представители дикой фауны.

Помимо животных, в парке можно пройти полосу препятствий в веревочном парке или же устроить прогулку по навесному мосту на высоте около 3 метров.

Стоимость: взрослые – 200 руб., дети (до 15 лет) – 100 руб., дети (до 3 лет) – бесплатно. Веревочный парк – дополнительная услуга: взрослые – 300 руб., дети – 200 руб.

Где находится: Селтинский район, д. Старые Копки, ул. Старокопкинская, 14.

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