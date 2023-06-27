Две новые автобусные остановки появились на улице 10 лет Октября в Ижевске

Постановление подписал врио главы Ижевска Владимир Гуляев. Фото: Марченко И.

На улице 10 лет Октября в Ижевске появилось сразу две новые остановки общественного транспорта. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

Так, по направлению к Удмуртской улице появится автобусная остановка «Норвежский лес», а по направлению к Автозаводской улице – «ЖК Ежевика». За содержание павильонов ответственна служба благоустройства и дорожного хозяйства города. Соответствующее постановление подписал врио главы Ижевска Владимир Гуляев.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии две женщины фиктивно зарегистрировали двух иностранцев в своих домах

Женщина погибла при пожаре на Пионерской улице в Ижевске

«Понимала, что жду только один результат – 100 баллов»: стобалльница ЕГЭ из Ижевска рассказала, как сдавала химию