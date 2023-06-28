Льготы по УСН для предпринимателей из других регионов продлили в Удмуртии

Фото: udmgossovet.ru

Действие льготных ставок по упрощенной системе налогообложения продлили в Удмуртии до 2027 года. Соответствующий законопроект одобрили депутаты госсовета республики на очередной сессии 27 июня.

И.о. министра экономики республики Алексей Братухин напомнил, что налоговые льготы «по упрощенке» ввели в Удмуртии с 1 января 2020 года.

«Мера поддержки показала свою эффективность, и лучшее подтверждение тому более 4,1 тысячи предпринимателей, которые переехали в Удмуртию с 2020 года. Суммарно они принесли в республику почти 4 млрд рублей налоговых отчислений. Нам важно, чтобы эти компании оставались работать в регионе, а не уходили после истечения льготного периода», – сказал Братухин.

Льготы по УСН продлили и для тех, кто сменил регистрацию с другого региона на Удмуртию, и для тех, чей бизнес ранее переезжал из республики, а теперь намерен вернуться.

С 2024 года льготная ставка для тех, кто только переехал в Удмуртию, будет 1% по УСН «доходы» и 5% по УСН «доходы минус расходы». Эти изменения действуют и для тех налогоплательщиков, кто зарегистрировался в 2020 году и чей льготный период закончился в 2023 году. А для тех, кто вернулся в регион, депутаты продлили право регистрации и получения льготы до 2026 года. Для уже перерегистрированных предпринимателей пониженную ставку распространят до 2027 года. Она будет точно такой же, как и у «переселенцев» – 1% по УСН «доходы» и 5% по УСН «доходы минус расходы» до 2027 года.

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