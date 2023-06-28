В Удмуртии утвердили два новых праздника

Изменения в событийном календаре Удмуртии утвердили 27 июня 2023 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

27 июня 2023 года в Удмуртии стало на два праздника больше. На очередной сессии Госсовета республики парламентарии утвердили изменения в событийном календаре региона.

День работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Удмуртии будут отмечать 27 июля. А каждую третью пятницу сентября жители республики будут праздновать День национального костюма.

«Долго обсуждали дату и установили, что это будет третья пятница сентября, когда еще красивая пора, уже не жарко, и еще нет теплой верхней одежды. То есть можно с удовольствием носить костюмы, которые бы отражали нашу этническую принадлежность», – пояснила зампредседателя парламента Татьяна Ишматова.

По словам депутата, новый праздник также откроет дополнительные возможности для развития дизайнеров Удмуртии и производств, которые занимаются пошивом одежды.

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