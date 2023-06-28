От 9 до 200 тысяч в месяц: какую дачу можно снять на лето под Ижевском

Можно найти участок на любой вкус. Фото: avito.ru

В последние годы аренда дач и загородных домов на лето становится популярной. Многие стремятся выехать на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом.

«Комсомолка» проанализировала сайт с бесплатными объявлениями и узнала, какие дачи можно арендовать как в городской черте Ижевска, так и за его пределами. Цена колеблется от 3 до 200 тысяч рублей за месяц.

Классическая на 6 сотках

Классический деревянный дом с гаражом, дровяником и сараем. Он находится в Ижевске в районе Восточного поселка.

Фото: avito.ru

Это просто дача. Да-да, та самая. С печным отоплением и без водопровода (воду надо брать из колонки), деревянными полами, старой мебелью времен 90-х и баней. Не хватает только половиков, шифоньера и серванта, заполненного старыми журналами, книгами или банками с соленьями.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Чтобы жить на этой даче, вам придется платить 10 тысяч рублей в месяц. Плюс необходимо отдельно оплачивать налог – 140 рублей в месяц, воду из колонки – 100 рублей в месяц, электричество и вывоз мусора.

Дом с теплыми полами

Дом на этой даче двухэтажный с теплыми полами и дровяной печью. Он находится в СНТ «Ралид», до которого можно добраться на маршрутке.

Дом на участке в 8 соток. К нему подведена канализация, есть вода.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

На первом этаже дома расположились две комнаты, санузел и кухня. На втором этаже можно устроить общую спальню для нескольких человек. Недавно здесь был сделан косметический ремонт. Арендодатель оставляет для новых жильцов мебель.

Фото: avito.ru

Около дома растут плодовые деревья и кустарники. Есть баня, беседка с мангалом и теплица для посадки овощей и фруктов.

Аренда дачи за месяц составит 25 тысяч рублей. Отдельно оплачивается электричество по счетчику.

Дом с банным комплексом и парковкой на 5 машин

Коттедж в деревне Старое Михайловское в 12 км от центрального ГИБДД Ижевска может порадовать любителей дачного отдыха и бани.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

В доме есть канализация, три спальни с мебелью и душевая кабина. На участке в 15 соток расположилась парковка на 5 машин, банный комплекс с теплыми полами, своей кухней, санузлом и мангальной зоной.

Фото: avito.ru

Аренда такого дома составит 50 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные платежи. В объявлении указано, что минимальный срок аренды дачи – 2 месяца.

Дом недалеко от пруда

На Славянском шоссе сдается двухэтажная дача площадью 220 кв.м и участком 20 соток. К дому подведены все необходимые коммуникации: свет, газ, отопление, канализация и интернет.

Фото: avito.ru

В доме 4 комнаты с мебелью и работающий санузел. На участке есть баня и сауна.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Аренда обойдется вам в 80 тысяч в месяц. Как пишет арендодатель, он готов сдать дачу людям без домашних животных.

Коттедж с дизайнерским ремонтом

Большой дом на 270 кв. м. расположился под Ижевском в коттеджном поселке «Норвег» на участке 10 соток.

Как пишет автор объявления, в доме сделан дизайнерский ремонт. Есть все необходимые для жизни коммуникации. Для будущих жильцов оставят мебель и бытовую технику.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

У арендодателя есть ряд условий, на которых он согласен сдать дом:

1) у вас не должно быть вредных привычек и домашних животных;

2) дом сдается только на длительный срок от 6 месяцев;

3) арендная плата составит 200 тысяч рублей в месяц плюс оплата ЖКХ по счетчикам.

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