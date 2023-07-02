Замуж после 40: жительница Удмуртии рассказала о муже из Турции

Выйти замуж за турка реально. Фото: предоставлено героиней публикации

«Уж кто-кто, а турок мне точно не нужен!» – фыркнула Светлана Коротаева, когда прочитала сообщение в «Одноклассниках» от неизвестного Хади, который предлагал ей познакомиться. Но… Вот уже несколько лет она каждый вечер с удовольствием заваривает чай своему любимому турку и растит их общего сына. В интервью «Комсомолке» 48-летняя Светлана рассказала, почему несколько раз отказывала будущему мужу в свадьбе, на самом ли деле турки такие привязчивые и к чему не может привыкнуть в Турции.

Сначала был роман с работой

Фото: предоставлено героиней публикации

Светлана родилась в деревне Коротаево Глазовского района Удмуртии – вот такая история, Коротаева из Коротаево. Она с детства мечтала стать учителем русского языка и литературы, поэтому получила образование в пединституте. Но по профессии поработала недолго – сначала не было вакансии филолога в родной школе, потом «не сошлись характерами» с директором. Позже возглавила центр по работе с молодежью. Через 10 лет стала начальником отдела культуры и молодежной политики в администрации Глазовского района.

«Работа интересная, но с дикой ответственностью. Так повезло, что в первый же год работы выпало проводить республиканские сельские спортивные игры, выборы, потом началось развитие туризма, выбор места и строительство Дондыдора... И на самом интересном месте мне пришлось все бросить и уехать к любимому», – рассказывает Светлана.

Но сначала был год метаний: получится – не получится, сможет – не сможет, любит – не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет... Светлана целый год плакала от того, что не может бросить любимую работу и уже ставших родными сотрудников. Да и вообще, как можно жить, не работая, в чужой стране за счет мужчины?

Показалось, что обманул ее

Фото: предоставлено героиней публикации

Светлана и Хади познакомились в июне 2017 года.

«В «Одноклассниках» приходит сообщение от какого-то мужчины: «Привет. Как дела?» Я зашла в его профиль, посмеялась и фыркнула: «Господи, уж кто-кто, а турок мне точно не нужен!» В тот момент вся моя жизнь была сплошной работой. Личной жизни никакой уже не было. Мы с моим прежним мужчиной хоть и жили под одной крышей, но давно были не как семья».

Светлана что-то ответила ему и забыла обо всем. Хади не стал форсировать события и второй раз написал ей через полгода. Вот только тогда между ними завязалось настоящее общение. Да такое, что Светлана решила поехать в Турцию, чтобы воочию познакомиться с Хади.

Он встретил ее в аэропорту Газипаши. С букетом цветов и клубникой.

«Через стеклянные двери я увидела мужчину. И мне показалось, что он такой молодой, а я такая… старушка на его фоне. На фотографиях он совсем не так выглядел. И честно, я думала, что он схитрил и неправильно назвал свой возраст. Он был очень взволнованным, пытался что-то сказать и показывал на часы. А я развела руками и единственное, что смогла, ответила ему тогда: «Интернет ёк» (это по-турецки нет – прим. ред.)», – улыбаясь, вспоминает Светлана.

Оказалось, что Хади боялся, что она обманет, не прилетит или, что еще хуже, с ней что-то случилось в дороге.

Взяла инициативу в свои руки

Фото: предоставлено героиней публикации

В итоге они провели вместе 16 дней. Хади взял отпуск на работе и знакомил свою Свету с Турцией.

«Все эти дни для меня были сказкой. Мы много путешествовали. Он познакомил меня с городом, возил по разным красивым местам, показывал достопримечательности, опекал, заботился. До этого я была в Турции один раз на отдыхе, и эта страна меня совсем не впечатлила – ну да, море, тепло и красиво, но не более того. А тут мне все очень понравилось».

Симпатия между ними возникла сразу. Хади был настроен серьезно. Он даже не стал снимать ей квартиру или номер в отеле, а сразу привез Светлану к себе домой.

«Он хотел, чтобы я сразу увидела его в быту, увидела его семью и детей – он уже несколько лет был разведен, и у него было двое детей-подростков. Они жили большой семьей с мамой и папой в большом доме. И войти в их семью стало для меня самым серьезным испытанием. Я привыкла к свободе, привыкла самостоятельно принимать все решения».

Во второй приезд Светланы в Турцию Хади работал, и она была предоставлена самой себе.

«Я поняла, что не все так уж и сказочно. Иногда щелкало – это не мое. И я решила закончить эту историю. Написала письмо на 6 страницах с обоснованием своего решения. Целый день сидела на балконе и переводила письмо на турецкий в приложении. Хади не понял из этого практически ничего, но главное до него дошло – между нами все кончено».

И они расстались. На месяц. За это время Светлана поняла, что любит этого мужчину, и сама написала ему снова. Их переписка длилась 10 месяцев. В итоге она уволилась с работы и переехала к нему в Манавгат, в городок рядом с Антальей.

Сбежавшая невеста

Фото: предоставлено героиней публикации

Предложение Светлане Хади сделал почти сразу: в ресторане встал на одно колено и открыл бархатную коробочку с колечком. Она согласилась. Но поженились они лишь с третьего раза.

«Для мусульманина, который очень чтит все положенные каноны, совместное проживание без брака считается большим грехом – Хади даже не рассматривал для себя другого пути. А я не хотела идти в загс. Меня сковывал страх: до 44 лет прожила незамужней и думала, что так уж и должно быть. Потом я привыкла решать за себя все сама, а здесь нужно было довериться мужчине, жить в его стране, за его счет», – говорит Светлана.

Первый раз они пошли в загс в начале мая 2019 года, но невеста пошла на попятную. Хади извинился перед сотрудниками брачного заведения. Через две недели решили снова, но Светлана с помощью переводчика в телефоне снова сказала, что не хочет выходить замуж. Жених поник, позвонил в загс и все отменил. В третий раз Света решилась и сама назначила дату – 10 июня они официально стали мужем и женой.

Свадьба была скромной. На ней присутствовали только двое свидетелей – в Турции без них и не распишут. Потом небольшая фотосессия – вот и вся свадьба.

«Если честно, я оказалась совсем неподготовленной. Сейчас у меня столько подруг, которые хотят жить в Турции и целенаправленно готовятся к этому: учат язык, вникают в традиции, знают какие-то восточные тонкости. А я приехала слепым котенком. Вообще не понимала, что к чему. Например, на церемонии меня что-то спросили и, слава Богу, я ответила так, как нужно», – смеется Светлана.

Фото: предоставлено героиней публикации

Родители Хади в целом хорошо отнеслись к новой невестке.

«Конечно, мамы-турчанки – это отдельная история. Хади потом рассказал мне, что у него были попытки познакомиться с другими женщинами. Но они потерпели крах, потому что турчанки очень прагматичные женщины. Одна из них сразу попросила, чтобы ей купили квартиру, вторая – закрыть все ее долги. Конечно, моей свекрови такие были не нужны. Я же оказалась совсем другой. Но когда мы пришли домой, показали ей наше свидетельство о браке – это такая большая книжечка с названием «Семейный кошелек», – она просто крикнула нам: «Видела, видела!» И все – ни поздравлений, ни пожеланий счастья, ничего», – рассказывает Светлана.

Через два года у них родился мальчик – сына они назвали Эмин. Сейчас он разговаривает на двух языках, но побеждает, конечно, турецкий.

Почему суббота всегда праздник для Светланы?

Фото: предоставлено героиней публикации

Хади родился и вырос в Турции. Его отец раньше занимался ремонтом бытовой техники. И всех своих пятерых сыновей он научил этому ремеслу. Сейчас Хади один из востребованных специалистов по ремонту и установке холодильников, стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров. Он много времени проводит на работе.

«Но каждую субботу он сам готовит мне завтрак. И мне было это очень удивительно. Вечером в пятницу предупреждает меня: «Так, все, я завтра для любимой готовлю самый вкусный завтрак». И делает это до сих пор – готовит, пританцовывая и напевая песенки. В общем, утро субботы – это всегда маленький праздник для меня и для сына».

Светлана до сих пор поражается, сколько еды готовит ее свекровь. Причем, в основном еда всегда жирная.

«Здесь подсолнечное масло льется, как вода. Я в жизни не покупала пятилитровые бутыли с маслом, здесь же они уходят за 1-1,5 месяца. Пища в большинстве своем острая. Только недавно свекровь стала добавлять перец только в свои блюда. Еще поначалу меня удивляло то, что у них всегда много гостей, что с ними нужно обязательно сидеть, улыбаться, общаться. Сейчас я уже более-менее привыкла, а раньше для меня это был стресс – ведь я даже не понимала, о чем они говорят».

Светлана говорит, что в Турции не принято отмечать день рождения или новый год.

«Конечно, я не заставляю их хороводы водить. Но, по крайней мере, елочка теперь у нас есть. И гирлянду я уже купила. Так что, скорее, это они свои привычки меняют, а не я».

Мужчины-турки стеснительные?

Фото: предоставлено героиней публикации

Многие из нас уверены, что турецкие мужчины навязчивые, прилипчивые, что они могут любую закадрить и увести из семьи. Светлана рушит эти стереотипы.

«Чуть отъехав из курортной зоны, вы поймете, что здесь мужчины совершенно другие. Они закрытые, стеснительные. У многих нет опыта общения и ухаживания за девушками в молодом возрасте. Раньше меня задевало то, что, увидев меня, мужчины переходили на другую сторону дороги и старательно обходили меня. Я думала, ну почему они шарахаются от меня. Позже муж объяснил, что так мужчина показывает свое уважение к женщине, он не хочет причинять ей неудобство, хочет, чтобы она чувствовала себя комфортно. Конечно, и здесь есть бабники. Но они есть абсолютно везде, и это не зависит от национальности!»

Да и женщины здесь не такие уж и бесправные, как мы привыкли думать.

«На мой взгляд, женщина в семье здесь всегда верховодит. Она принимает главные решения, а муж исполняет. Хади помогает мне по хозяйству, раньше и уборку делали вместе. Но сейчас я отношусь к нему более бережно что ли. Он много работает сверхурочно, у него всегда много заказов. Я же не работаю. Да и мы, русские женщины, все-таки сердобольные».

Светлана до сих пор не может привыкнуть к тому, что Хади совершает намаз 5 раз в день. Для него – это святое. Ему не важно – в дороге он, торопится, опаздывает, хочет есть или пить, он обязательно будет молиться в любом месте в определенное время.

«У меня бывают заскоки периодически, но муж мне все прощает, слава Богу! Потом я чувствую свою вину, понимаю, что я не вправе отнимать его веру. Пока же мой путь к Богу очень долгий и тернистый».

Хади спокойно относится к тому, что дома не будет, например, ужина. Говорит, что вполне может обойтись бутербродами. Но вот чай Светлана к его приходу всегда заваривает свежий – для турка этот напиток священный.

«Чем удалось покорить? Хади гордится тем, что я умная и зрелая, что я знаю, когда, что и кому говорить, как себя вести. Турчанки очень избалованные, они – пуп земли. Например, моя свекровь, которой уже 70 лет, может поставить всех в неудобное положение, заставить сделать огромный крюк по городу, чтобы что-то купить для себя. Мы, русские, не такие. Муж всегда говорит про мою скромность и тактичность».

Светлана уже 4 год ведет блог у себя на страничке ВКонтакте, где рассказывает о Турции и о том, как она живет там.

«Я не скрываю, что мне есть о чем сожалеть, оставленном на родине. Я открыто говорю о моментах, которые мне не нравятся здесь, делюсь с вами своими наблюдениями, открытиями или даже недовольством. Но я полюбила эту страну, несмотря на жуткую жару летом и невыносимо промозглую зиму. Я уважаю этих людей и люблю своего мужа и сына. Надеюсь, что скоро мы все вместе поедем ко мне на родину, в Удмуртию – ведь Хади здесь не был еще ни разу».

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