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НовостиПроисшествия2 июля 2023 11:45

Жители Ижевска организовали 5 фиктивных браков для незаконной миграции иностранцев

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы
Алина Гужавина
Браки аннулируются. Фото: архив редакции

Браки аннулируются. Фото: архив редакции

Трое жителей Ижевска подозреваются в организации незаконной миграции для жителей Закавказья. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

За вознаграждение женщина и двое мужчин, согласно данным следствия, за 2022 год организовали 5 фиктивных браков между «заказчиками» и гражданками России. Благодаря процедуре иностранцы получили разрешение на временное проживание в стране и право на дальнейшее гражданство.

Браки аннулируются, как и полученные разрешения на проживание в стране.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, организатор находится под стражей, а его помощникам вручили подписку о невыезде. Всем троим грозит срок до 7 лет лишения свободы.

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