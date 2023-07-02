За негативный комментарий в соцсети жителю Ижевска грозит срок до 5 лет лишения свободы

Дело направлено в суд. Фото: архив редакции

41-летний житель Ижевска в марте 2023 года разместил в соцсети негативный комментарий, направленный на возбуждение ненависти и унижение представителей одной из национальностей.

Расследование уголовного дела в отношении обвиняемого завершилось. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Мужчина свою вину признал, однако, дело будет рассмотрено в суде. Комментатору грозит срок до 5 лет лишения свободы.

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