2 тысячи рулонов льнотресты загорелись на производственном кооперативе в Удмуртии

Огонь уничтожил три навеса с соломой. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

1 июля в Можгинском районе Удмуртии загорелся навес с соломой. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В 20.02 поступило сообщение о возгорании. Огнем уничтожено три навеса с льняной соломой и 2 тысячи рулонов льнотресты. В тушении пожара огнеборцам помогала добровольная команда района.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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