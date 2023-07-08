«У него такая энергетика»: как жительница Ижевска актера Василия Ланового в Москве искала

Василий Лановой в Ижевске в 2019 году. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В лицее № 24 в Ижевске хранится автограф народного артиста СССР Василия Ланового, сыгравшего капитана Артура Грэя, Анатоля Курагина, Павку Корчагина, Ивана Варавву, Вронского и других персонажей всеми любимых фильмов. Как он там появился – отдельная история! «Комсомолке» ее рассказывает блогер Муршидат Исаева.

Владимир Лановой в Ижевске, 2009 год. Фото: архив редакции

Сразу возникает вопрос: почему вдруг в обычной ижевской школе хранится этот автограф? Объясняем: именно в этом лицее учился Владимир Роговой, режиссер того самого фильма «Офицеры» (6+), который принес славу Лановому. Сам Василий Семенович с особой любовью отзывался о Роговом и даже приезжал с экскурсией в школу, где режиссер «грыз гранит науки».

Подробнее о жизни режиссера Владимира Рогового можно почитать в статье.

Сказали найти Ланового – нашла!

Конечно, я тоже решила сходить в этот лицей и все увидеть своими глазами. Захожу. Мужчина, охранник, вежливо поинтересовался целью визита. Я объясняю, а он говорит: «Минуточку!» – и исчезает. Спустя несколько минут возвращается с женщиной.

«Здравствуйте! Пойдемте за мной», – говорит она мне, и я послушно иду, с любопытством ее рассматривая: босоножки на каблучке, жемчужное колье, легкое платьице – девочка!

«Вот тот самый автограф», – раскрывает она альбом, садится за стол и переходит к рассказу, а точнее – возвращается в прошлое. Слушать Валентину Васильевну Головину, руководителя лицейского музея, можно, только затаив дыхание.

Валентина Головина. Фото: Муршидат Исаева

В 2006 году фильму «Офицеры» исполнилось 35 лет. В тот же год Валентина Васильевна, будучи замдиректора по воспитательной работе гимназии № 24, едет в Москву на семинар. Ее коллега – Светлана Бехтерева, тогда директор музея «История школы № 24», – говорит: «Найди Ланового, возьми у него интервью».

Василий Лановой в роли Ивана Вараввы в фильме «Офицеры». Фото: kino-teatr.ru

«Я удивилась, но ответила: «Хорошо». И вот я в Москве. Признаюсь, я не театрал, Москву не знаю. Как тот богатырь на перепутье, стою на остановке, рядом с которой, как мне сказали, находится театр, в котором служит Василий Семенович. Видя мой растерянный взгляд, ко мне подходит дама и интересуется, нужна ли помощь. «Да. Представляете, у меня поручение – найти Ланового. А я не знаю, где его искать!» – честно отвечаю я. Она понимающе кивает и подробно объясняет, где находится театр», – вспоминает Валентина Головина.

Конечно, она нашла. Заходит и буквально с порога заявляет: «Мне бы Василия Семеновича». Но он был занят на репетиции, и ей пришлось его немного подождать.

«И вот он выбегает – как в фильме «Офицеры»: «Кто меня здесь ждет?» «Я, Валентина Васильевна Головина!» Это была наша первая встреча».

«Как вы не растерялись? Василий Семенович – это такая величина, глыба!» – спрашиваю я.

«У меня же было поручение. А я человек ответственный», – улыбается Валентина Васильевна.

Она рассказала актеру, что приехала с поручением из той самой школы, где учился Владимир Роговой.

«Он обрадовался, рассказал, что буквально на днях в Москве праздновали юбилей – 35-летие фильма «Офицеры». «Я не могу уехать без вещественных доказательств. Кто мне поверит, что была здесь и встречалась с вами?» – я ему. А он в ответ обещает передать проспект, посвященный 35-летию фильма: «Вы мне только завтра позвоните – напомните». И дает номер телефона. Возвращаюсь домой, прихожу в музей, говорю: «Светлана Александровна, я выполнила ваше поручение». Она удивленно: «Какое? Я же пошутила!»

Тот самый автограф Ланового, хранящийся в музее лицея № 24 Фото: Эдуард КАРИПОВ

Визит Ланового в школу

С тех пор у сотрудников лицея появилась идея пригласить актера в гости. И вскоре такая возможность представилась. Это случилось в 2019 году, когда Василий Лановой приезжал в Ижевск вместе с командой Первого канала и представлял моноспектакль «Спасибо за верность, потомки» (16+).

О встрече договорились с организаторами концерта, которые сразу предупредили, что график у Ланового плотный и вряд ли удастся заехать.

«Это был выходной день, мы дома. И вдруг нам звонят и говорят, что через 20 минут Василий Семенович будет в нашем лицее: у него была экскурсия по городу, и он решил заглянуть в школу, в которой учился Владимир Роговой. И мы уже несемся туда. Вот тут я поняла, что такое ступор! Нам предстоит встретиться с талантом, громадиной, которой восхищается весь мир!» – вспоминает Валентина Головина, и чувствуется, что до сих пор до мельчайших подробностей помнит тот день.

«Мы пообщались, он оставил запись в альбоме, мы сфотографировались, и он уехал. Это была незабываемая встреча!»

Запись в альбоме Владимир Лановой оставил в 2019 году. Фото: Муршидат Исаева

«Какое впечатление он на вас произвел?»

«У него такая энергетика! От него не хотелось уходить. Я глубоко его уважаю, люблю его творчество».

«В общении он был простым?»

«Абсолютно!»

Но, оказывается, была еще одна встреча с актером!

«В нашей филармонии проходила творческая встреча с Василием Лановым. По окончании он раздавал автографы, фотографировался со зрителями. В какой-то момент подошла его помощница и сказал, что фотосессия окончена, потому что Василий Семенович устал. На что он ответил: «Извините, пока всем не дам автографы, я не уйду. Не будем огорчать людей». После концерта поздним вечером он улетел в Прагу. Это что-то невероятное! Вот такие три встречи с Василием Семеновичем были в моей жизни», – рассказала Валентина Головина.

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