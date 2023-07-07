Потерял почти 500 тысяч рублей: предприниматель из Ростова-на-Дону рассказал, как пострадал от действий бизнесмена из Удмуртии

Константин Петров (на фото – справа) обещал хорошую прибыль и минимальные вложения

Предпринимателя Константина Петрова из Ижевска обвинили в мошенничестве. Бизнесмены из разных регионов утверждали, что заключили с ним договоры на поставку кофепойнтов. Они внесли предоплату – 100% стоимости товара – и остались ни с чем. «Комсомолка» пообщалась с обеими сторонами.

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Ни оборудования, ни денег

Евгений Кулинич из Ростова-на-Дону собирался запустить свой первый бизнес по продаже кофе. Для этого предприниматель выбрал подходящее место и договорился об аренде. Оставалось только закупить оборудование. Очень долго выбирали подходящего поставщика, пока не наткнулись на ютуб-канал Константина Петрова.

«Перед тем, как заключать договор, мы поискали информацию о нем, все максимально узнали. Никаких отталкивающих фактов не нашли», – рассказывает Евгений.

Поэтому 20 января 2022 года с бизнесменом заключили договор на поставку одного кофепойнта. Его должны были доставить в течение 45 дней. Сумма договора – 370 тысяч рублей. Дальше события, как рассказал нам Евгений Кулинич, развивались следующим образом:

20 января 2022 – заключен договор;

середина срока поставки – менеджер подтверждает, что оборудование доставят в срок;

конец апреля 2022 – Евгений снова связывается с менеджером и узнает, что срываются поставки. Начинающего бизнесмена просят подождать;

конец мая 2022 – менеджер заявляет, что машины с оборудованием застряли на границе и их не пропускают. Тем временем собралась очередь клиентов, которые ждут, поэтому нужно потерпеть еще, но в июне поставка состоится;

май 2022 – от Евгения требуют оплатить место, которое он собирался арендовать. Он вносит плату, но место стоит пустым;

Середина июня 2022 – Константин утверждает, что возникли проблемы из-за роста курса евро и задержки машин с оборудованием на границе. Оборудование обещают доставить в августе. Евгений настаивает на заключении дополнительного соглашения, где пропишут санкции за нарушение условий. Константин отказывается под предлогом непредсказуемой ситуации в мире;

август 2022 – Константин перестает отвечать на звонки и сообщения. Евгений понимает, что его обманули, и пишет заявление в полицию;

Евгений Кулинич тогда выяснил, что не только он пострадал от действий Константина. В чате жертв – 20 человек.

«У него было три версии: сложности с поставками, выросший курс евро и обман его поставщиков. Но у нас есть своя версия, почему он не смог поставить оборудование. Он параллельно пытался запустить производство модульных бань и кофейных стаканчиков, но это не пошло. Что делал Константин дальше : задолжав деньги 80 клиентам, он все же получал кофейные автоматы. Часть из них отправлял своим клиентам, а часть из них ставил по Ижевску, запускал бизнес, давал им поработать и продавал. Какое право он имел не свои автоматы выставлять на продажу и зарабатывать с этого дополнительную прибыль? Я понимаю, для чего он это делал», – возмущается Евгений.

За это время мужчина потерял деньги на кофепойнт (370 тысяч), средства на аренду точки (около 25 тысяч), саму точку (поскольку договор пришлось расторгнуть), деньги на расходники (кофейные стаканчики) и на адвоката (65 тысяч рублей). Вернуть потраченное пока не получается. В полиции заявление по факту мошенничества принимают, но поскольку Константин уверяет, что знает о ситуации и готов все выплатить, оно не продвигается.

«По поводу кассового разрыва, о котором он рассказывает в интервью, – это полнейшая чушь. Допустим, он ссылается на то, что подскочил курс евро в первом квартале 2022 года. Мы с ним заключили договор 20 января, а скачок произошел в конце февраля. Вопрос: что происходило с моими деньгами целый месяц? Он получил мои деньги и, по идее, должен был их направить на заказ кофемашины. Что происходило с деньгами людей, которые оформили заказ и до сих пор ничего не получили?» – задается вопросом Евгений.

Также предпринимателя возмущает, что Константин, имея кучу долгов перед людьми, при этом покупает новые машины и ездит отдыхать. Все это видно по соцсетям.

Проблемы из-за роста цен

Сам Константин Петров охотно согласился рассказать свою версию событий. Он признает, что задолжал людям аппараты, но ссылается на сложную ситуацию.

«Проблемы с поставками начались потому, что возник бум по стойкам самообслуживания и кофемашины по старым ценам резко закончились. Звонишь поставщику – есть в наличии. Изготавливаешь оборудование, закупаешь кофемашины, а они в цене растут. Сначала медленно – 20 тысяч рублей, потом 40, 60 тысяч. Первичная волна роста цен началась из-за пандемии, потом началась СВО. Мы думали, что эта ситуация временная, мы ее разрулим», – пояснил Константин.

В итоге компания, по словам предпринимателя, получала предоплату, но на закупку оборудования тратила гораздо больше.

«В этой неприятной ситуации мы некоторым клиентам пытались объяснить, что стойки собранные в цеху стоят, а кофемашин нет. Всем клиентам отвечали на запрос. Мы сначала переносили сроки, потом еще раз переносили, потом поняли, что уже не можем», – пояснил Константин.

Он утверждает, что очередь на выполнение договоров из-за этой ситуации движется медленно. Поначалу было 60 клиентов, перед которыми не выполнили обязательства, сейчас их осталось 15. Ситуация осложняется из-за негативных отзывов и полицейских проверок. Кто-то с предпринимателем судится, другие, утверждает Петров, готовы заключить мировое соглашение.

Также звучали обвинения, что переводы за оборудование Константину перечисляли не на счет юрлица, а на его личный. Предприниматель утверждает, что такая схема действовала только на первых порах работы – когда еще не было уверенности в успехе бизнеса и юридическое лицо не было зарегистрировано.

Константин Петров утверждает, что в настоящее время никаких проверок не проводится. Но дела по статье «Мошенничество» возбуждались.

Официально

В пресс-службе МВД по Удмуртии «Комсомолке» сообщили, что проверка на самом деле все-таки проводится. Был у Петрова злой умысел или все дело в стечении обстоятельств? Следствие разберется.

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