Куда сходить с детьми: какие безопасные и открытые детские площадки есть во дворах Ижевска

На площадках много мест, где можно ползать детям. Фото: Алина Гужавина

Чего только нет на современных детских площадках: и карусели, и зоны для отдыха, даже встроенные в покрытие батуты. Такого в нашем детстве точно не было. Завидуем белой завистью и запоминаем, на какие открытые детские площадки можно прийти со своим ребенком.

Деревянные площадки, спортивная зона и качели в тени

Большая территория для активного отдыха детей растянулась на целый двор ул. Берша около домов № 35, 37 и 43. Здесь повсюду безопасное покрытие, есть несколько горок, веревочный городок и много места для ползания детей по различным бревнам. Рядом песочница, где песка достаточно для того, чтобы строить замки, выкапывать «трассы» для игрушечных грузовиков или же просто баловаться с ведерками и лопаткой. Никаких опасных предметов здесь нет – за площадкой хорошо ухаживают.

В песочнице дети могут не бояться, что найдут ржавый гвоздь или другой опасный предмет. Фото: Алина Гужавина

В тени стоят качели – самые простые и веревочные, на которых можно качаться даже лежа. Последняя подвешена на цепи, что правильно, и хотя на ней нет прорезиненной оплетки, ее крепления, за которые держатся дети, из плотного каната. Сама установка крепкая, не шатается, так что риск ее падения довольно мал.

Для любителей покататься на велосипедах есть специальная зона. Фото: Алина Гужавина

Можно почувствовать себя настоящим хоббитом и пролезть через нору. Фото: Алина Гужавина

Для более старших детей предусмотрена спортивная площадка для баскетбола и футбола. Фото: Алина Гужавина

Нора хоббита, веревочный парк и зона с турниками

Пройдя чуть дальше, до ул. Берша, 10, можно увидеть еще одну детскую площадку, которая уже отличается от предыдущей. Здесь также есть безопасные качели, «норы хоббита» и городок с горками и балансирующими качелями с противоударными приспособлениями. Есть только один минус – горки не прилегают плотно к покрытию и есть вероятность, что, скатываясь на скорости, ребенок может упасть.

На качелях есть прорезиненная оплетка. Фото: Алина Гужавина

Приспособление на «балансире» поможет уберечь ребенка от сильного удара. Фото: Алина Гужавина

Можно также попрыгать на пружинистых батутах. Фото: Алина Гужавина

Рядом есть веревочный городок. Фото: Алина Гужавина

Полоса препятствий, большая паутина и черепаший подъем

Едем дальше и заходим на следующую площадку, которая находится у дома № 97 по улице Ленина. Перед нами сразу открывается территория с турниками, где все желающие могут пройти «полосу испытаний». Рядом канатные качели, качели-балансир, огромная веревочная паутина, которая уверенно стоит на своем месте, и горки. Каждый из объектов на площадке безопасен – везде есть противоударные приспособления, оплетка и невысокий угол подъема на скатах.

Городок турников. Фото: Алина Гужавина

Противоударным приспособлением здесь являются покрышки. Фото: Алина Гужавина

На паутинке есть участок с более частым плетением каната. Фото: Алина Гужавина

Почувствовать себя альпинистом можно, поднявшись по горке, держась за черепашек. Фото: Алина Гужавина

Какой должна быть безопасная детская площадка

Основные критерии – противоударное покрытие, плотно примыкающие к земле горки, качели должны быть на цепи, а не на железных поручнях и иметь прорезиненную оплетку. Также, если есть песочница, то в ней должно быть достаточно песка и никаких опасных торчащих гвоздей.

Напомним, что ранее мы рассказывали о небезопасных детских площадках.

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