Гороскоп на неделю: с 10 по 16 июля Овны обретут новые силы, а Близнецы и Стрельцы – духовную свободу

Время следовать за мечтой Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Вы ощутите душевный подъем. Сила Вселенной наполнит вас и даст возможность вырваться из кризиса. Слушайте свое сердце. Ваша страсть и решительность помогут вам добиться всего и стать примером для других.

Телец

У вас нет причин искать правых и виноватых. Вселенная толкает вас в сторону радикальных перемен. Перестаньте все контролировать. Настало время импровизации.

Близнецы

Вера в лучшее поможет вам обрести духовную свободу и справиться со стрессом. Не бойтесь рассматривать свою жизнь под разными углами. Ищите позитивные моменты. Счастье в мелочах, и именно их дарят вам близкие люди.

Рак

Стоит больше думать о себе. Мир подарит вам шанс блеснуть своими талантами. Будьте уверены, вас заметят. Но если вы желаете получить нечто большее, загляните внутрь себя.

Лев

Творчество позволит вам избежать негатива на этой неделе. Забытые обещания непременно напомнят вам о себе. Но не бойтесь. Вы все успеете. Ваш природный энтузиазм и умение находить решение в стрессовой ситуации принесут вам значительную прибыль. Ничего не пропадет.

Дева

Гармония для вас – это движение. Устремясь к новым горизонтам, вы сможете многое изменить в своей судьбе. Слушайте голос разума. Сосредоточьтесь на поддержании здоровых отношений с окружающими людьми. Постарайтесь избегать конфликтов и стремитесь к компромиссам. Так вы сможете заполучить желаемое.

Весы

Вас ожидают приятные хлопоты. Забота о семье и близких позволят вам расслабиться и даже получить заряд положительных эмоций. Но не забывайте радовать и себя. Свои интересы нужно не забывать ставить во главу угла, чтобы обрести истинное счастье.

Скорпион

Ваша жизнь полна загадок и неожиданных поворотов. Ее сложно спрогнозировать, поэтому стоит быть готовыми ко всему. Рискуйте. Вашей энергии хватит, чтобы совершить невозможное.

Стрелец

Приготовьтесь сделать прыжок веры. Будущее толкнет вас на познание нового и даст вам достаточно сил, чтобы развиться в выбранной вами сфере жизни. Вам предстоит небольшое путешествие, в котором вы узнаете больше о себе.

Козерог

Вам потребуется довольно много терпения и труда, чтобы справиться с тем, что готовит для вас будущее. У вас могут возникнуть трудности с выполнением чересчур большого объема работы. Сосредоточьтесь на своих целях. В конце концов ваш труд будет вознагражден.

Водолей

Будущее несет для вас период открытия новых возможностей. Чувство безопасности и комфорта рядом с друзьями позволит вам открыть для себя целый мир удивительных идей. Но будьте осторожны, предаваясь воспоминаниям в приятной компании. Память о прошлом может быть болезненной.

Рыбы

Цените себя и свое время. На этой неделе у вас будет достаточно возможностей пожить в свое удовольствие. Не отвлекайтесь по пустякам. Срочные дела решатся сами собой. А проблемы обойдут вас стороной, если вы будете следовать своей интуиции.

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