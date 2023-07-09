Как будто не в Ижевске: 14 фотографий города, где его не узнать

Показываем, где можно перенестись в другой город, не уезжая из Ижевска
Фото: Мария Бакланова
Лето – время путешествий. Но не у всех есть такая возможность. Поэтому мы предлагаем отправиться в дорогу по родному городу. Тем более что в некоторых местах кажется, что такого в Ижевске быть не может. Не верите? Собрали 14 кадров, где город не похож сам на себя.
Сквер Оружейника Драгунова – место, слишком красивое для столицы Удмуртии
Фото: Мария Бакланова
Почувствовать себя не в Ижевске можно, например, в Ленинском районе. И не надо думать, что там ничего хорошего нет: эти стереотипы давно устарели. Только посмотрите на сквер Оружейника Драгунова. Ну чем не Центральный парк в Нью-Йорке?
Сквер Оружейника Драгунова благодаря тени от деревьев напоминает Центральный парк в Нью-Йорке
Фото: Мария Бакланова
Соскучились по улочкам европейских городков? Добро пожаловать в центр города. Летом здесь не хуже.
Атмосферно, правда? А это всем известная улица Горького
Фото: Мария Бакланова
Напоминает узкие улочки средневековых городов
Фото: Мария Бакланова
Стильные и современные районы бывают не только в больших городах. Например, посмотрите на набережную речки Подборенки в Ижевске. А вот поисковик считает, что она похожа на гору Парнас в Шуваловском парке Санкт-Петербурга.
На набережной речки Подборенки можно сделать потрясающие кадры
Фото: Мария Бакланова
И по самому микрорайону тоже можно прогуляться. Дома здесь настолько стильные, что складывается впечатление, что ты как минимум в столице. Не Удмуртии, а России.
Такой пейзаж ожидаешь увидеть в Москве, но не в Ижевске
Фото: Мария Бакланова
Уютная аллея. В районе Металлурга
Фото: Мария Бакланова
Чтобы оказаться в Германии – достаточно перейти улицу Берша. Это уже Завьяловский район, но все равно слишком близко к городу. Дома здесь оформлены в немецком стиле. А какие дворы!
Ощущение, что такие дома могут быть только в Германии. Но нет – это через дорогу от Ижевска
Фото: Мария Бакланова
Пейзаж, который не ожидаешь увидеть в родной Удмуртии
Фото: Мария Бакланова
Дворы здесь зеленые – а ведь порой кажется, что Ижевск похож на каменный мешок
Фото: Мария Бакланова
Здесь же можно буквально перенестись в сказку. Потому что таких нор не может быть в реальности.
Здесь явно живут хоббиты
Фото: Мария Бакланова
И для любителей Кавказа найдутся места в Ижевске. Рядом с Армянской церковью можно ощутить себя в Армении.
Кусочек Армении в Ижевске
Фото: Мария Бакланова
Полный антураж соблюден
Фото: Мария Бакланова
И это мы охватили далеко не все красивые места города. Вооружайтесь фотоаппаратом и отправляйтесь в дорогу!
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