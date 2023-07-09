Как будто не в Ижевске: 14 фотографий города, где его не узнать

Показываем, где можно перенестись в другой город, не уезжая из Ижевска Фото: Мария Бакланова

Лето – время путешествий. Но не у всех есть такая возможность. Поэтому мы предлагаем отправиться в дорогу по родному городу. Тем более что в некоторых местах кажется, что такого в Ижевске быть не может. Не верите? Собрали 14 кадров, где город не похож сам на себя.

Сквер Оружейника Драгунова – место, слишком красивое для столицы Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Почувствовать себя не в Ижевске можно, например, в Ленинском районе. И не надо думать, что там ничего хорошего нет: эти стереотипы давно устарели. Только посмотрите на сквер Оружейника Драгунова. Ну чем не Центральный парк в Нью-Йорке?

Сквер Оружейника Драгунова благодаря тени от деревьев напоминает Центральный парк в Нью-Йорке Фото: Мария Бакланова

Соскучились по улочкам европейских городков? Добро пожаловать в центр города. Летом здесь не хуже.

Атмосферно, правда? А это всем известная улица Горького Фото: Мария Бакланова

Напоминает узкие улочки средневековых городов Фото: Мария Бакланова

Стильные и современные районы бывают не только в больших городах. Например, посмотрите на набережную речки Подборенки в Ижевске. А вот поисковик считает, что она похожа на гору Парнас в Шуваловском парке Санкт-Петербурга.

На набережной речки Подборенки можно сделать потрясающие кадры Фото: Мария Бакланова

И по самому микрорайону тоже можно прогуляться. Дома здесь настолько стильные, что складывается впечатление, что ты как минимум в столице. Не Удмуртии, а России.

Такой пейзаж ожидаешь увидеть в Москве, но не в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Уютная аллея. В районе Металлурга Фото: Мария Бакланова

Чтобы оказаться в Германии – достаточно перейти улицу Берша. Это уже Завьяловский район, но все равно слишком близко к городу. Дома здесь оформлены в немецком стиле. А какие дворы!

Ощущение, что такие дома могут быть только в Германии. Но нет – это через дорогу от Ижевска Фото: Мария Бакланова

Пейзаж, который не ожидаешь увидеть в родной Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Дворы здесь зеленые – а ведь порой кажется, что Ижевск похож на каменный мешок Фото: Мария Бакланова

Здесь же можно буквально перенестись в сказку. Потому что таких нор не может быть в реальности.

Здесь явно живут хоббиты Фото: Мария Бакланова

И для любителей Кавказа найдутся места в Ижевске. Рядом с Армянской церковью можно ощутить себя в Армении.

Кусочек Армении в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Полный антураж соблюден Фото: Мария Бакланова

И это мы охватили далеко не все красивые места города. Вооружайтесь фотоаппаратом и отправляйтесь в дорогу!

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