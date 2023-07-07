10 жарких фото июльского Ижевска: показываем, как горожане переживают летнее пекло

Ижевчане наслаждаются летним солнышком и прохладой воды в фонтанах Фото: Мария Бакланова

Последняя неделя радует жителей Ижевска стабильным пеклом, – солнышко не стесняется и даже если периодически прячется за облаками, воздух все равно прогревается до температур, превышающих +30°С. «Комсомолка» прогулялась по вечернему городу и узнала, как горожане переживают это пекло.

Насладиться прохладой желают даже самые маленькие горожане Фото: Мария Бакланова

На Центральной площади все стабильно! Гости и жители города приходят к фонтанам, чтобы насладиться прохладой воды и немного сбить температуру тела.

Спасаться от жары на Центральную площадь приходят многие горожане Фото: Мария Бакланова

Отметим, кстати, что сторонники водного отдыха могут охладиться не только в фонтанах, но и на пляжах. Купальный сезон уже давно открыт. Недавно «Комсомолка» подготовила для жителей региона список пляжей, купание на которых официально разрешено, – переводим на обиходный язык: «Вода на этих пляжах прошла все лабораторные испытания, а за отдыхающими следят спасатели».

Некоторые горожане предпочитают переживать жару, сидя на лавочках Фото: Мария Бакланова

Уличные музыканты играют на радость прохожим Фото: Мария Бакланова

Но есть и любители просто посидеть на лавочке и погреться на солнышке. Атмосферы добавляют уличные артисты, которые радуют горожан игрой на музыкальных инструментах и песнями.

Ижевчане наслаждаются летними деньками Фото: Мария Бакланова

Многие музыканты собирают целые толпы слушателей Фото: Мария Бакланова

Жители Ижевска смакуют спокойные летние вечера Фото: Мария Бакланова

Напомним, высокие температуры не уйдут из региона и на выходных. Вздыхать и мечтать о прохладе, конечно, можно, но деваться некуда. Кстати, раньше мы писали о приборах, которые помогут вам спастись от жары без кондиционера.

Многие отправляются к городскому пруду для сплава на лодках Фото: Мария Бакланова

Желающих сыграть партейку в нарды не остановит ни жара, ни отсутствие горизонтальной плоскости Фото: Мария Бакланова

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