10 жарких фото июльского Ижевска: показываем, как горожане переживают летнее пекло

Ижевчане наслаждаются летним солнышком и прохладой воды в фонтанах
Фото: Мария Бакланова
Последняя неделя радует жителей Ижевска стабильным пеклом, – солнышко не стесняется и даже если периодически прячется за облаками, воздух все равно прогревается до температур, превышающих +30°С. «Комсомолка» прогулялась по вечернему городу и узнала, как горожане переживают это пекло.
Насладиться прохладой желают даже самые маленькие горожане
Фото: Мария Бакланова
На Центральной площади все стабильно! Гости и жители города приходят к фонтанам, чтобы насладиться прохладой воды и немного сбить температуру тела.
Спасаться от жары на Центральную площадь приходят многие горожане
Фото: Мария Бакланова
Отметим, кстати, что сторонники водного отдыха могут охладиться не только в фонтанах, но и на пляжах. Купальный сезон уже давно открыт. Недавно «Комсомолка» подготовила для жителей региона список пляжей, купание на которых официально разрешено, – переводим на обиходный язык: «Вода на этих пляжах прошла все лабораторные испытания, а за отдыхающими следят спасатели».
Некоторые горожане предпочитают переживать жару, сидя на лавочках
Фото: Мария Бакланова
Уличные музыканты играют на радость прохожим
Фото: Мария Бакланова
Но есть и любители просто посидеть на лавочке и погреться на солнышке. Атмосферы добавляют уличные артисты, которые радуют горожан игрой на музыкальных инструментах и песнями.
Ижевчане наслаждаются летними деньками
Фото: Мария Бакланова
Многие музыканты собирают целые толпы слушателей
Фото: Мария Бакланова
Жители Ижевска смакуют спокойные летние вечера
Фото: Мария Бакланова
Напомним, высокие температуры не уйдут из региона и на выходных. Вздыхать и мечтать о прохладе, конечно, можно, но деваться некуда. Кстати, раньше мы писали о приборах, которые помогут вам спастись от жары без кондиционера.
Многие отправляются к городскому пруду для сплава на лодках
Фото: Мария Бакланова
Желающих сыграть партейку в нарды не остановит ни жара, ни отсутствие горизонтальной плоскости
Фото: Мария Бакланова
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