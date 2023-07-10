Гениальный Полунин, юбиляр Шуфутинский, необычный Пенкин: кто из звезд приедет в Ижевск с концертами

Фото: архив КП

В сентябре в Ижевске стартует новый концертный сезон. О том, кто приедет в столицу Удмуртии из звезд, в эфире радио «Адам» (104.5 FM, 12+) рассказал Борис Рубиновский, директор продюсерского центра «Овация».

Гениальный и скандальный Сергей Полунин

«Сейчас мы активно готовимся к новому сезону. Откроем очень помпезно! В конце сентября в Ижевск приедет Сергей Полунин, легенда не просто российского, а мирового балета. Это будет абсолютная премьера! Многие города-миллионники мечтают увидеть Полунина, но не у всех получается. Но мы смогли договориться – 30 сентября приглашаем всех на его выступление», – подчеркнул ижевский продюсер.

Сергей Полунин – гениальный танцор. Он начал танцевать едва ли не с пеленок. В 13 лет его зачислили в Королевскую балетную школу в Лондоне. А в 17 лет он уже работал в балетной труппе «Ковент-Гардена», став самым молодым премьером за всю историю труппы. Сергей работал в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, снимался в кино вместе с Джонни Деппом, Пенелопой Крус, Мишель Пфайффер, Дженнифер Лоуренс и Кирой Найтли.

Фото: vk.com/sergei.polunin

Сергей известен и тем, что в свое время сделал на теле несколько шрамов и наколол на груди тату с портретом президента России Владимира Путина.

Полунин покажет в Ижевске спектакль «Распутин» (12+), мировая премьера которого прошла в знаменитом лондонском театре Palladium. Билеты уже в продаже. Цена – от 1800 до 8000 рублей.

Агриппина и Владимир Стекловы, Игорь Ливанов, Елена Сафонова в детективной комедии

Не концерт, но все же. Театральная постановка «Слухи» (12+) с потрясающим звездным составом пройдет в Ижевске 7 октября. На одной сцене для ижевчан сыграют Владимир Стеклов и его дочь Агриппина Стеклова, Игорь Ливанов, Елена Сафонова, Владимир Богданов, Олег Масленников-Войтов, Валентин Смирнитский, Эльвира Болгова, Инна Милорадова и… такса Тоша!

Фото: afisha.ru

«Слухи» – это захватывающий и веселый спектакль о богатом американце Чарли, который в честь семейного юбилея собрал на своей вилле друзей. В самый разгар торжества в спальне прогремел выстрел…

Билеты стоят от 1400 до 5000 рублей.

Сергей Пенкин с премьерами новых песен

Фото: penkin.ru

11 октября состоится концерт востребованного сейчас певца Сергея Пенкина (6+). Это будет даже не концерт, а настоящее шоу с премьерами двух песен «Нам не избежать любви» и «Не люби меня».

Репертуар певца весьма разнообразен – от классики до поп-музыки, диско и даже R&B.

Билеты на концерт уже в продаже. Цена: 1600-5500 рублей.

Александр Малинин даст концерты в двух городах Удмуртии

Фото: malinin.ru

16 октября в Воткинске, а 17 октября в Ижевске можно будет услышать выступление народного артиста России Александра Малинина, который с одинаковым мастерством исполняет как романсы, так и роковые композиции. Цена на билеты варьируется от 1400 до 4200 рублей.

Городской шансон от Ярослава Сумишевского

6 ноября ждем Ярослава Сумишевского – одного из самых ярких и востребованных сейчас артистов. По словам Бориса Рубиновского, это будет добрый, хороший городской шансон.

Фото: vk.com/jaroslavsu

Певец представит абсолютно новую программу «Счастливым быть!» (16+). Цена билетов: 1650-4250 рублей.

Юбиляр Михаил Шуфутинский

Фото: shufutinsky.ru

Концертов Михаила Шуфутинского в Ижевске не было уже несколько лет. И вот, наконец, он приезжает. Правда, не 3 сентября, а 12 декабря. Один из наиболее известных исполнителей русского шансона покажет ижевчанам свою новую юбилейную программу – в этом году Шуфутинскому исполнилось 75 лет. Цена билетов пока неизвестна.

«Кроме этого, в ноябре ждем в гости Эмина Агаларова с новой программой, группы «Чайф» и «Мельница». Будут и стендап-выступления. В общем, 28-й концертный сезон будет насыщенным!» – подчеркнул Борис Рубиновский.

Билеты на концерты можно приобрести на сайте БорисБилет.

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