Погода на неделю в Ижевске: жара спадет и начнутся небольшие дожди

Хорошей вам недели. Фото: архив редакции

Выходные выдались не на шутку жаркими, и жители Ижевска спасались от духоты, как могли. Однако есть хорошие новости – зной и пекло спадут уже к середине недели, и в Удмуртию ненадолго вернутся дожди.

«Комсомолка» расскажет подробнее о погоде на каждый день. В понедельник, 10 июля, дневная температура воздуха составит +33°С, по прогнозу регионального гидрометцентра, местами возможны кратковременные дожди, а ночью столбик термометра опустится до +20°С.

Во вторник, 11 июля, по данным Росгидрометцентра, в Ижевске будет облачно, ночью возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха днем поднимется до +35°С, а ночью опустится до +22°С. Сервис Яндекс.Погода говорит о том, что весь день будет пасмурно. Ночью температура воздуха опустится до +22°С. Ветер юго-восточный 4 м/с, к вечеру он сменит свое направление на северо-западное.

В среду, 12 июля, сервис Яндекс.Погода обещает, что будет пасмурно. Днем столбик термометра остановится на отметке +24°С, к ночи станет еще прохладнее – всего +13°..+14°С. Во второй половине дня синоптики прогнозируют временами сильные дожди, а вот по данным Росгидрометцентра, осадков не ожидается. Ветер юго-западный около 4 м/с.

В четверг, 13 июля, днем облачно с прояснениями и +23°С. Ночью температура воздуха составит +13°С, возможен небольшой кратковременный дождь, зато Яндекс.Погода никаких дождей не обещает. Ветер западный 2 м/с.

В пятницу, 14 июля, осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями. Столбик термометра поднимется до +23°С, а к ночи вновь опустится до +13 градусов. Ветер сменит свое направление на южное и будет дуть со скоростью 2 м/с.

В субботу, 15 июля, днем без осадков и +22°С. Ночью, по данным сервиса Яндекс.Погода, будет дождь, а синоптики Росгидрометцентра осадков не обещают. Ночью температура воздуха вновь понизится до +13°С.

В воскресенье, 16 июля, по прогнозу Яндекс.Погоды, день будет пасмурным, температура воздуха составит +21°С, в Росгидрометцентре же обещают небольшую облачность без осадков и +23°С. Ночью столбик термометра опустится до +13 градусов. В течение дня ветер сменит свое направление с северо-западного на северное, его скорость составит около 2 м/с.

Желаем вам продуктивной недели!

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