Владимир Путин об Удмуртии: «Ситуация в целом у вас стабильная»

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Сегодня, 10 июля, прошла рабочая встреча Владимира Путина с главой Удмуртии Александром Бречаловым. На ней руководитель региона рассказал президенту о социально-экономическом положении в республике.

Отдельное внимание Бречалов уделил помощи участникам СВО и их семьям. Глава региона рассказал о том, что посетил наших бойцов в зоне спецоперации и лично убедился в их позитивном настрое на передовой.

«Хотел бы также отметить, что в соответствии с Вашим Указом о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», мы провели заседание созданной межведомственной комиссии, детально обсудили все направления работы, в частности, очень внимательны при отборе социальных координаторов. И, конечно же, отдельное внимание сейчас уделяем работе по медицинскому обслуживанию и реабилитации», – отчитался глава Удмуртии.

Также Бречалов рассказал о развитии здравоохранения в регионе. В частности, он обозначил проблему укомплектованности больниц специалистами.

«У нас по-прежнему остается напряженность в вопросе укомплектованности специалистами наших больниц. Несмотря на то, что мы занимаем высокое в общефедеральном рейтинге место – 26-е, по ПФО – третье по укомплектованности, тем не менее мы считаем, что если даже одно обращение жителя есть о том, что он в разумные сроки не может записаться к врачу, то это говорит о том, что мы здесь не дорабатываем», – сказал глава Удмуртии.

Помимо этого, Александр Владимирович открыто рассказал и о других проблемах в республике. В том числе о строительстве школ и детских садов. Учебных заведений для детей не хватает, но тем не менее усилия для решения вопроса прилагаются – за 5 лет построили 54 детсада.

«Почему на это обратил внимание? Потому что, к сожалению, за предыдущие годы строительство тоже немножко «присело», – отмечает президент.

Кроме того, глава региона отчитался и об успехах. К примеру, за минувшую пятилетку ВРП вырос на 340 млрд рублей и составил 910 млрд. Инвестиции в основной капитал – 137 миллиардов.

«Инвестиции хорошие у вас», – похвалил Владимир Путин.

Также глава Удмуртии сообщил президенту о текущем строительстве нового аэропорта в столице региона и о том, что архитектурную концепцию комплекса выбрали сами местные жители. Отметим, президент рассмотрел проект и отметил, что здание будет «красивым».

Владимир Путин также оценил и темп работ по догазификации и капремонту школ в Удмуртии.

«Это проекты, которые наиболее ярко откликнулись у людей. Девять школ мы в 2022 году отремонтировали, на ближайшие два года еще 25 школ», – сообщил Александр Бречалов.

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